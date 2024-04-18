Проезд по платной магистрали М11 «Нева» опять подорожал

«Северо-Западная концессионная компания», отвечающая за платную дорогу М11 «Нева» на участке от МКАД до Солнечногорска, объявила о введение новых тарифов с 19 апреля по 20 октября 2024-го. В пятницу, субботу и воскресенье платить придется значительно больше..

— Сезонный тариф для легковых автомобилей вводится в связи с увеличением транспортного потока по пятницам и субботам в направлении области и по воскресеньям в сторону Москвы на период дачной активности. Из-за высокой загруженности дороги есть риск образования заторов и возникновения ДТП, что может негативно отразиться на поездке и безопасности водителей и пассажиров", — пояснили свое решение в компании.

В итоге, путешествие в самые популярные часы по дачным направлениям обойдется дороже, чем поездка по этим же маршрутам ранним утром или поздним вечером. Например, прохватить от Москвы до Солнечногорска в час пик (14:00-22:00) в указанный период можно будет за 1400 руб. наличными и за 1165 руб. при оплате транспондером. В вечерние часы (6:00-14:00 и 22:00-1:00) действует тариф 1300 и 1085 руб., соответственно. А ночные покатушки оценены (1:00-6:00) в 680 руб. и 570 руб.

Для сравнения: до 19 апреля по транспондеру от Москвы до Солнечногорска час пик приходилось платить 1005 «деревянных». Любопытно, что последний раз «Северо-Западная концессионная компания» повышала тарифы совсем недавно: в январе этого года.