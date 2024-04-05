Эксперт проанализировал угрозу нового роста цен на бензин в России

Приближается лето и у некоторых автовладельцев, кто еще не позабыл мощнейшее подорожание горючего на АЗС во время теплого сезона прошлого года, начинает возникать своего рода «дежавю». Ведь биржевые оптовые цены сейчас растут почти теми же темпами, что и год назад.

Большинство автовладельцев в нормальной ситуации черпает знания о динамике топливных цен исключительно в моменты посещения АЗС. Посмотрел на табло топливораздаточной колонки — все нужное для себя выяснил. В конце весны-начале лета 2023-го изрядная доля сограждан вынужденно открыла для себя, что прежде чем попасть в «розницу» горючее может побывать еще и на бирже. И от складывающихся на ней оптовых цен, как показал минувший год, здорово зависят цены на бензоколонках.

12 марта 2024 года украинский беспилотник изрядно «погнул» одну из ключевых для процесса переработки нефти установок Нижегородского НПЗ. Что дало старт волне роста биржевых котировок на нефтепродукты. Далее украинские дроны поразили Рязанский НПЗ, выведя там из строя тоже что-то существенное. Сообщалось об атаках на нефтеперерабатывающее предприятие в городе Новошахтинск Ростовской области. Дроны пытались также поразить НПЗ в Киришах под Санкт-Петербургом и ряд других российских предприятий этого профиля.

Известно, в России порядка 90% производимого бензина потребляется на внутреннем рынке. Из-за остановки переработки нефти на некоторых заводах страны суммарные поставки горючего ожидаемо снизились. Отзвуком этого процесса стал рост оптовых цен на моторное топливо.

Согласно данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, 11 марта этого года (за день до первой результативной атаки украинских беспилотников на наш крупный НПЗ) тонна, к примеру, АИ-92 стоила там порядка 46 900 рублей. 4 апреля этот показатель достиг уровня 54 600 рублей. То есть почти на 8000 рублей за тонну больше, чем в начале марта месяца. Но уже 5 апреля цена резко снизилась до уровня 28 марта — 52 880 рублей за тонну.

Фото: globallookpress.com

Не исключено, что явление это временное: 5 апреля стало известно, что для нефтеторговцев собираются ввести штрафы за использование железнодорожных цистерн в качестве временного хранилища нефтепродуктов. Этим приемом пользуются компании-трейдеры, выжидая момент для более выгодной их перепродажи.

Есть версия, что как только возникла угроза штрафов, «хитрецы» принялись активно избавляться от нефтепродуктов, складированных в ж.д.-цистернах. Такое поведение игроков может на время сбить цены на бирже, но не в состоянии изменить глобальный тренд. Посему ценники бензинового опта имеют все шансы возобновить прерванный рост.

Что в конце концов грозит обернуться повтором (в той или иной форме) бензиновой истории лета прошлого года.

— На данный момент дефицита топлива на российском рынке нет и не предвидится, поскольку правительство наложило запрет на его экспорт. Соответственно, предпосылок для увеличения цен на АЗС не просматривается. Даже в условиях наблюдавшегося в последнее время заметного роста биржевых котировок на бензины и дизтопливо, розничным торговцам вполне хватает прибыли. Что является залогом стабильности ценников на заправках, — заявил порталу «АвтоВзгляд» вице-президент «Российского топливного союза» Ринат Фаттахов.

Это отличная новость. Однако до конца апреля на российском топливном рынке неизбежно начнется сезонное повышение спроса на моторное топливо. Что практически гарантировано подхлестнет оптовые цены. Заметим также, что наша ПВО блестяще сбивает украинские беспилотники ежедневно и порой по несколько десятков за раз.

Но законы вероятности таковы, что единичный прорыв даже сквозь самую мощную систему противовоздушной обороны вполне возможен. Особенно на фоне массированных атак. Поэтому никто не может гарантировать, что в ближайшем будущем ни один украинский дрон не долетит до очередного российского НПЗ и не «выключит» его из производственной жизни. И очень хочется надеяться, что это не станет толчком для разгона уже розничных цен на бензин и дизтопливо.