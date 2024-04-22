Насколько эффективно чистить двигатель машины, привыкшей к АИ-2, бензином АИ-98

Многие автовладельцы предпочитают именно по весне, по окончании холодного сезона, устраивать ежегодные «оздоровительные процедуры» для тех или иных узлов и систем своих машин. В частности, для двигателя предусмотрены особые, иной раз довольно специфические, профилактические мероприятия.

Пожалуй, никто не будет спорить с утверждением, что в зимний период мотор любого автомобиля трудится в тяжелых условиях. Ежедневные холодные пуски — это еще полбеды. Многие владельцы даже совершенно свежих легковушек перед началом движения тщательно прогревают моторы своих ТС. Все по заветам предков, так сказать. Люди уверены, что холодный мотор не стоит сразу же нагружать движением по дороге, поскольку это ведет к ускоренному износу трущихся частей.

Кроме того, в городах и весях после сильных снегопадов резко снижается скорость движения, образуются заторы на дорогах. Машины в них еле ползут, моторы работают преимущественно на низких оборотах с периодическими «подгазовками», когда водителю требуется продвинуть авто еще на несколько метров вперед в веренице встрявших в дорожный коллапс ТС.

Это отнюдь не самый оптимальный режим работы движка. Ему свойственно ухудшение процесса горения топлива. А этот означает повышенное образование посторонних отложений на элементах камеры сгорания. Что само по себе вредно для мотора.

Фото: МК

Будучи осведомлены об этом аспекте «зимней» эксплуатации автомобиля, некоторые автовладельцы считают необходимым по весне устраивать своему ТС своего рода промывку внутренностей. Речь идет не о замене масла в моторе, а об очищении его камер сгорания.

Как раз на таких автовладельцев рассчитан ассортимент всевозможных патентованных «очистителей двигателя», представленный в торговых точках, реализующих автохимию.

Однако ряд водителей относится с вполне объяснимым недоверием к подобным препаратам, справедливо опасаясь, что потенциальный вред двигателю от них может перекрыть любую возможную пользу. Поэтому они вместо применения химических очистителей практикуют разовую заправку своего авто высокооктановым горючим, например, около половины бака АИ-98 вместо стандартного АИ-92. В уверенности, что высокооктановое топливо «выжжет» из двигателя всю грязюку, накопившуюся за зиму. Но так ли это на самом деле?

— На первый взгляд — да: раз октановое число топлива выше, то и качество процесса горения лучше. Но не стоит забывать: любой бензин, полученный на НПЗ непосредственно из нефти, изначально имеет низкое октановое число. Чтобы получить товарный продукт, этот показатель поднимают до нужного уровня путем добавления присадок. Замечу, что от доли «октановых» присадок в составе топлива его моющие свойства если и зависят, то в минимальной степени. Вывод: «более октановый» бензин вряд ли сможет что-либо промыть в моторе, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев.