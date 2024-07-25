Прокуратура признала платную трассу М12 небезопасной

Открытие платной трассы М12 «Восток» вызвало претензии не только со стороны водителей, которые жаловались на высокую стоимость проезда, но и у властей. У прокуратуры Татарстана возникли вопросы к оборудованию магистрали — ее сочли небезопасной.

Надзорное ведомство проверило трассу после того, как полиция стала фиксировать многочисленные ДТП с участием диких животных. Прокуратура Кайбицкого района обнаружила, что в местах аварий не было ни ограждений, ни дорожных знаков «Дикие животные», хотя и то, и другое обязательно по ГОСТу. По итогам инспекции председателю правления «Автодора» вынесли так называемое представление о необходимости устранения нарушений, сообщает «Коммерсант».

Как пояснили в прокуратуре Татарстана, предупреждающие знаки на опасных участках М12 уже появились. Заборы пока установлены не везде, однако работа по возведению ограждений началась.

Напомним, главный участок трассы М12 «Восток», соединяющий Москву и Казань, открылся в сентябре прошлого года. Сегодня проезд по этой дороге (от Первопрестольной до столицы Татарстана) для водителя на легковом автомобиле стоит без малого 5000 рублей — вне зависимости от дня недели и времени суток.