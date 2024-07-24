Разбойники с платной дороги: как хозяева скоростных трасс грабят водителей

Чем дальше, тем больше возникает ощущение, что платные дороги в России строятся вовсе не для водителей или каких-то там транспортных компаний. Пока на горизонте просматривается лишь беззастенчивая обдираловка и первых, и вторых. Портал «АвтоВзгляд» рассмотрел несколько примеров откровенных «чудес на виражах».

Поводом для этой статьи стала в общем-то совершенно рядовая поездка нашего журналиста из Москвы в Можайск. Однако на деле получилось так, что вместо ожидаемого удовольствия от общения с автомобилем ему пришлось в очередной раз столкнуться с реальностью российских «платников» — бессмысленной и беспощадной.

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД «МИНКОЙ»

Казалось бы, с платными скоростными автомобильными магистралями изначально все предельно ясно и понятно. За вменяемые деньги тебе предоставляют возможность не тащиться по пробкам, а мухой пролететь требуемое расстояние, волшебным образом минуя светофоры, перекрестки, развязки и прочие прелести обычной дорожной сети. Боже, какими мы были наивными! На самом деле все обстоит совсем не так — а именно: и не за вменяемые, и возможности не предоставляют.

«Минка», или по новомодному, трасса М-1 «Беларусь» уже лет десять как представляла собой превосходное шоссе с двумя полосами движения в каждом направлении — от Москвы и до самого Бреста. Почти все серьезные затруднения движения были ликвидированы вульгарным способом — строительством мостов. Из оставшихся досадных затыков самыми неприятными оставались пробки на выезде из столицы, у Кубинки и «у Зои». Их, кроме выездной, можно было также легко решить возведением путепроводов.

Фото: АвтоВзгляд

Но кому-то, видимо, не спалось при виде единственной в Московской области «задышавшей» трассы. Непонятно с какого бодуна, в совершенно безобидном месте — с 45 по 66 километр — «Автодор» перекрыл ее пунктами оплаты, а по сторонам параллельно проложил еще две бесплатных дороги. Зачем это было сделано — неизвестно никому.

Но эпопея еще далека от завершения. По тому же принципу платную зону теперь расширяют до Второй бетонки. Из-за идущего строительства и непрерывного курсирования грузовиков движение тормозится именно на платном участке. В субботу днем при достаточно низком трафике скорость машины нашего коллеги там составила примерно 6 км/ч — как у пешехода. При этом идущая параллельно бесплатная дорога совершенно издевательски летела.

К вопросу о целесообразности издевательства над без того приличной трассой добавился еще один — если «платка» временно не выполняет своих задач, то почему за ее использование аккуратно продолжает взиматься плата?

Скриншот: Яндекс.Навигатор

ИГРА С ШУЛЕРАМИ

Ответ на оба вопроса прост. Потому, что именно деньги, а не оптимизация дорожной сети, и являются вожделенным призом строителей платных автодорог. Это с поразительной очевидностью подтверждается ценовой политикой «Автодора». Когда в 2022 году открывали указанный ненужный участок, стоимость проезда по нему в выходные и без транспондера составляла 120 рублей. Сейчас за эти несчастные 20 км с вас сдерут уже 170 рублей.

— Это серьезно, Билли! Это — восемьдесят!

— Вчера это стоило пятьдесят...

— Инфляция!

Для справки — за период с 2022 по 2024 год официально инфляция составила 12%.

Продолжаем экскурс в дебри занимательного ценообразования. На очереди — знаменитая трасса М-4 «Дон», помимо которой никак нельзя попасть на российские юга. Летом 2021 года добраться в выходные без транспондера от Москвы до Краснодара стоило 1920 рублей. Сейчас — 5110 рублей. И здесь тоже не надо ссылаться на инфляцию. За этот период она составила 30%, но никак не 166%, которые мы наблюдаем в росте тарифов.

Фото: АвтоВзгляд

Едем дальше, теперь уже по М-11 «Нева». Если вы наивно решите посчитать свои расходы на преодоление всего пути от Москвы до Санкт-Петербурга, то сайт «Автодора» услужливо выведет вам вполне приемлемую цену — 2350 рублей. Однако не радуйтесь раньше времени. Самый «пробочный» участок от МКАД до Солнечногорска в этой сумме не учтен, о чем в уголке имеется едва заметное сообщение мелким шрифтом. Крохотный, но крайне медленный кусочек с 15 по 58 км действительно курируется не «Автодором», а неведомой «Северо-Западной концессионной компанией», которая взимает за него — держитесь крепче! — 1300 рублей! Ни а как же — аэропорт «Шереметьево»...

Ценами на этом участке еще в 2016 году возмущался президент России Владимир Путин: «Ну вот сейчас в Москве в направлении Петербурга начали строить дорогу, один участок ввели в строй, так там никто не ездит, „вздули“ цены так, что проехать невозможно». Годом ранее по тому же поводу выражал недоумение губернатор Подмосковья Андрей Воробьев: «Одна тысяча рублей в день — это катастрофа».

После выступления не самых последних государственных деятелей Генпрокуратура пообещала проверить данные о возможном нарушении закона при установке цен. Судя по тому, что концессионеры продолжили рьяно выгребать денежки из водительских карманов, никаких нарушений в их деятельности прокуроры не обнаружили.

Есть хорошее правило — не садиться играть в карты с шулерами. Но в данном случае оно не применимо, поскольку ездить людям все равно надо. А с них будут драть три шкуры именно там, где проезд по «платникам» практически безальтернативен.