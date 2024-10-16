В России появилась первая автодорога с музыкальной разметкой

Эксперимент по нанесению музыкальной разметки стартовал на 653 км трассы М-11 «Нева». Проезжая там, водители теперь могут услышать фрагмент популярной песни «Калинка-Малинка», написанной в народном стиле. Мелодия звучит благодаря поперечным шумовым полосам.

О появлении первой музыкальной разметки в стране сообщила госкомпания «Автодор» в своем Telegram-канале. Для реализации проекта было разработано особое программное обеспечение с помощью лаборатории иммерсионных технологий. Уникальный софт позволяет провести необходимые расчеты для нанесения музыкального фрагмента на дорожное полотно. Линии разметки сделаны так, чтобы из-за проезжающих по ним с определенной скоростью автомобилей звучал фрагмент определенной композиции. Таким образом инновация поможет соблюдать скоростной режим. При его нарушении автомобилисты не услышат песню.

Основная задача музыкальной разметки — не дать водителям заснуть за рулем, заставить их сконцентрироваться. Например, это будет актуально при приближении к опасному участку. В итоге должно снизиться количество ДТП.

Напомним, ранее белорусскую дорогу научили «петь» хит «Песняров». Разработкой занималось РУП «Гомельавтодор» вместе с белорусской Госавтоинспекцией.