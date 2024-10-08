Белорусскую дорогу научили «петь» хит «Песняров»

При движении автомобиля по музыкальной дороге в его салоне возникает шумовой эффект, имитирующий известную песню группы «Песняры» под названием «Белоруссия». Хит начинает звучать благодаря участку со специальной разметкой. Она представляет собой поперечные пластиковые линии красного цвета, нанесенные особым способом, сообщило УВД Гомельского облисполкома в социальных сетях. Подчеркивается, что аналогов подобного новшества в Республике пока не существует.
Напомним, музыкальную разметку для автодорог России недавно разработала государственная компания «Автодор». Тестирование планируют провести на одном из участков трассы М-11 «Нева». Специальный софт позволяет нанести разметку на полосу движения так, чтобы из-за проезжающих по ней автомобилей начинал звучать музыкальный фрагмент.