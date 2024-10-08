Белорусскую дорогу научили «петь» хит «Песняров»

Разработкой занималось РУП «Гомельавтодор» вместе с белорусской Госавтоинспекцией. «Поющая» дорога появилась на отрезке Бобруйск — Мозырь — граница Украины на въезде в Гомельскую область со стороны Бобруйска. Главная задача нововведения — отбить у водителей желание спать за рулем. Речь идет о профилактике аварий, которая должна помешать уставшему автомобилисту потерять управление и съехать в кювет.

При движении автомобиля по музыкальной дороге в его салоне возникает шумовой эффект, имитирующий известную песню группы «Песняры» под названием «Белоруссия». Хит начинает звучать благодаря участку со специальной разметкой. Она представляет собой поперечные пластиковые линии красного цвета, нанесенные особым способом, сообщило УВД Гомельского облисполкома в социальных сетях. Подчеркивается, что аналогов подобного новшества в Республике пока не существует.

Напомним, музыкальную разметку для автодорог России недавно разработала государственная компания «Автодор». Тестирование планируют провести на одном из участков трассы М-11 «Нева». Специальный софт позволяет нанести разметку на полосу движения так, чтобы из-за проезжающих по ней автомобилей начинал звучать музыкальный фрагмент.