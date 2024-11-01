В Москве стоимость парковки задрали до 800 рублей в час

Уже второй раз за год в столице повысились тарифы на платную парковку, а ее зона дополнительно расширилась. С 1 ноября максимальная стоимость стоянки поднялась с 600 до 800 рублей в час. По словам чиновников, это стало актуально для пяти центральных улиц в часы пик и при высокой загрузке. Кроме того, впервые заработали платные парковки в Подмосковье, там стоимость 60 минут для автомобилистов составляет от 40 до 50 рублей в час.

Цены на столичную парковку подскочили на нескольких десятках улиц или их участках. В основном тарифы повысились в Замоскворечье, Мещанском и Бутырском районах, а также в Хамовниках. Дневной тариф на Пятницкой вырос до 450 рублей в час, на Усачева — до 380 рублей.

Стоимость рванула вверх там, где средняя загрузка парковочных площадок составила 80-90% от максимальной вместительности. В столичном дептрансе пояснили, что нововведения должны освободить наиболее загруженные стоянки. А это должно сократить лишний трафик машин, чьи водители ищут свободное место.

В контексте повышения максимального тарифа речь идет о динамическом ценообразовании. Эксперимент по этому принципу действует на Ильинке, Новой площади, площади Тверская Застава, Рождественском бульваре и в Никитском переулке. Стоимость парковки там снижается и повышается в зависимости от ситуации.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Москве ужесточат контроль за соблюдением правил парковки автомобилей. Это коснется нескольких улиц.