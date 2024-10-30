В Москве ужесточат контроль за соблюдением правил парковки автомобилей

Уже с 1 ноября инспекторы МАДИ (Московской административной дорожной инспекции) будут усиленно патрулировать пять улиц. Правила остановки и стоянки автомобилей станут жестче контролировать на Огородном и Астрадамском проездах, Щербаковской и Тверской улицах, а также на улице Газопровод.

Столичный департамент транспорта сообщил об этом в своем официальном телеграм-канале. Автомобилисты часто оставляют машины на тротуарах и под запрещающими знаками на вышеназванных улицах. Москвичи регулярно жалуются на это, что и послужило причиной для усиленных рейдов сотрудников МАДИ. В итоге за нарушение правил парковки водителям грозит штраф в размере 3 тыс. рублей.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, круглосуточный мониторинг нарушений правил парковки позволит сократить аварийность. Уточняется, что такая задача поставлена градоначальником Сергеем Собяниным.

Автомобили, которые припаркованы с нарушением ПДД, мешают проезду пожарных машин и скорой помощи. Кроме того, ограничивается обзор пешеходов, других водителей и тех, кто управляет городским транспортом.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России могут ввести 50-процентную скидку на штрафы за неоплаченную парковку при условии, что водители будут своевременно вносить деньги. Законопроект поддержали в Госдуме.