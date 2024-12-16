Проезд по МСД может стать платным для москвичей

Столичные власти задумались о том, чтобы сделать проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) платным для жителей столицы и области из-за растущей нагрузки на магистраль. Либо трасса станет перегруженной и частенько будет превращаться в одну большую «пробку», либо придется платить, и тогда сохранится возможность строить реальные прогнозы на время в пути.

Пока деньги берут только с иногородних транзитников

Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на заместителя мэра Москвы по вопросам промышленности и транспорта Максима Ликсутова. По его словам, власти столицы находятся на распутье по поводу судьбы МСД. Хотя потоки там и растут, существует бесплатная альтернатива для автомобилистов. Сейчас за проезд по МСД платят только иногородние транзитники, дважды пересекавшие ЦКАД в течение суток.

Как показал опыт проспекта Багратиона, даже при высоких тарифах трасса остается востребованной. После появления этой «платки» существенно снизилась нагрузка на Кутузовский проспект.

По словам Ликсутова, аналогичная идея заложена в динамический тариф платной парковки. Он позволяет спланировать поездку заранее: дает понимание, сколько надо заплатить за конкретную стоянку в определенное время суток.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России одобрили план строительства платных дорог до 2030 года. В общей сложности на это потратят 1,052 трлн рублей.