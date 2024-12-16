Проезд по МСД может стать платным для москвичей

Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на заместителя мэра Москвы по вопросам промышленности и транспорта Максима Ликсутова. По его словам, власти столицы находятся на распутье по поводу судьбы МСД. Хотя потоки там и растут, существует бесплатная альтернатива для автомобилистов. Сейчас за проезд по МСД платят только иногородние транзитники, дважды пересекавшие ЦКАД в течение суток.
Как показал опыт проспекта Багратиона, даже при высоких тарифах трасса остается востребованной. После появления этой «платки» существенно снизилась нагрузка на Кутузовский проспект.
По словам Ликсутова, аналогичная идея заложена в динамический тариф платной парковки. Он позволяет спланировать поездку заранее: дает понимание, сколько надо заплатить за конкретную стоянку в определенное время суток.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России одобрили план строительства платных дорог до 2030 года. В общей сложности на это потратят 1,052 трлн рублей.