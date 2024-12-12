План строительства платных дорог в России одобрили до 2030 года

Общий объем средств, которые в нашей стране потратят на «платки» для автомобилистов, увеличился на 20%. Российские власти приняли решение повысить объем вливаний из бюджета до 1,052 трлн рублей. Реализацией плана строительства федеральных платных трасс на ближайшие пять лет будет заниматься государственная компания «Автодор».

Как пишет «Коммерсантъ», из федерального бюджета на «платки» выделили 889,5 млрд рублей. Всего можно рассчитывать на 647 км автодорог, которые появятся в ходе строительства или реконструкции.

Впервые в программу строительства «платок» попали части трассы Джубга—Сочи, пролегающие через Краснодарский край. В рамках проекта предусмотрен бюджет на обход Дагомыса и Адлера.

Участок М-4 от Каменск-Шахтинского до обхода Аксая в Ростовской области собираются реконструировать. Часть денег пустят на развязки ЦКАД с тремя шоссе — Щелковским, Фряновским и Дмитровским. В составе А-108 будет построен обход Орехово-Зуево и Ликино-Дулево. Появится развязка на М-11 около Пулково, воплотится в жизнь проект КАД-2 — нового кольца вокруг северной столицы.

В Московской и Калужской областях трассе М-3 расширят участок с 65-го по 124-й километр, появятся новые развязки. На М-1 реконструируют участок в Подмосковье с 66-го по 84-й км. Трассу М-12 доведут до Екатеринбурга. Летом следующего года должен заработать 275-километровый участок в Башкирии, Пермском крае и Свердловской области.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Минтранс увлекся неймингом. Мы разобрались, зачем каждой дороге России хотят дать собственное имя.