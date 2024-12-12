План строительства платных дорог в России одобрили до 2030 года

Как пишет «Коммерсантъ», из федерального бюджета на «платки» выделили 889,5 млрд рублей. Всего можно рассчитывать на 647 км автодорог, которые появятся в ходе строительства или реконструкции.
Впервые в программу строительства «платок» попали части трассы Джубга—Сочи, пролегающие через Краснодарский край. В рамках проекта предусмотрен бюджет на обход Дагомыса и Адлера.
Участок М-4 от Каменск-Шахтинского до обхода Аксая в Ростовской области собираются реконструировать. Часть денег пустят на развязки ЦКАД с тремя шоссе — Щелковским, Фряновским и Дмитровским. В составе А-108 будет построен обход Орехово-Зуево и Ликино-Дулево. Появится развязка на М-11 около Пулково, воплотится в жизнь проект КАД-2 — нового кольца вокруг северной столицы.
В Московской и Калужской областях трассе М-3 расширят участок с 65-го по 124-й километр, появятся новые развязки. На М-1 реконструируют участок в Подмосковье с 66-го по 84-й км. Трассу М-12 доведут до Екатеринбурга. Летом следующего года должен заработать 275-километровый участок в Башкирии, Пермском крае и Свердловской области.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Минтранс увлекся неймингом. Мы разобрались, зачем каждой дороге России хотят дать собственное имя.