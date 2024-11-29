Ездить стало лучше, ездить стало веселее: чем грозит рост скоростей на дорогах Москвы

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы доложил о своих победах, понесенных им на дорогах столицы. Суть их сводится к осознанию того трагического факта, что средняя скорость движения в городе выросла на величину, не превышающую статистической погрешности. Портал «АвтоВзгляд» с прискорбием аплодирует и Дептрансу, и лично его главе Максиму Ликсутову.

Информационный центр столичного правительства сообщил, что в период с января по октябрь 2024 года средняя скорость на столичных автомагистралях увеличилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Эту духоподъемную информацию он почерпнул непосредственно из данных пресс-службы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, ссылавшегося в свою очередь на Центр организации дорожного движения, более известный всем московским водителям под аббревиатурой ЦОДД.

НЕРЕАЛЬНЫЕ И СМЕШНЫЕ

Систематически занимаясь геноцидом значительной части дееспособного населения страны, властям время от времени приходится выдавать на-гора какие-то умиротворяющие реляции, дабы успокоить немногих мятущихся пассионариев. Имеющая крайне сомнительную репутацию в водительском сообществе столичная служба организации дорожного движения также вынуждена следовать этому правилу.

Именно это она и сделала надысь — правда, со всей изящностью небезызвестного парнокопытного, волею судеб оказавшегося на льду: «По данным за 10 месяцев 2024 года, средняя скорость на городских дорогах увеличилась на 5% и составила 47,6 км/ч. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 45,2 км/ч».

Фото globallookpress.com

Наибольшие темпы роста скорости, по ее информации, были зафиксированы на проспекте Андропова — плюс пять километров в час, на шоссе Энтузиастов и Ленинградском шоссе — плюс четыре километра в час. В числе самых быстрых магистралей оказались: проспект Багратиона со средней скоростью движения в 90 км/ч, Рублевское шоссе — 81 км/ч, Московский скоростной диаметр — 72 км/ч, Кутузовский проспект — 68 км/ч, проспект генерала Дорохова — 68 км/ч и МКАД — 60 км/ч.

Любой московский водитель, вынужденный время от времени выбираться на московские улицы, назовет эти цифры нереальными, а приведенные выше проценты — смешными. Однако Дептранс они не смущают и не веселят. «Мы продолжаем делать движение в городе свободнее по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. Для этого используем разные методы: переразметка, ввод новых дорог, внедрение умных технологий и другие типовые и нестандартные решения организации дорожного движения», — бодро рапортует любимец столичных автовладельцев Максим Ликсутов.

НАЗАД В СССР

Что касается строительства новых дорог, то тут надо отдать должное московскому правительству — работа идет. Однако прочие меры, предпринимаемые для оптимизации автомобильного движения в Первопрестольной, вряд ли можно назвать гуманными. Взять хотя бы упомянутую переразметку.

Сделать из двух полос три за счет их сужения — это попытка впихнуть невпихуемое, поскольку неиллюзорно увеличивает риск мелких аварий. Относительно выделенных полос для общественного транспорта, проложенных сикось-накось, кось-на-сикось, добрых слов их создатели также вряд ли дождутся.

Фото globallookpress.com

Под «другими нестандартными решениями Максим Станиславович, вероятно, подразумевает платные парковки, которые расползаются по всему городу как раковая опухоль. Можно еще понять, когда налогом обкладываются места в центре города, хотя тариф в 800 рублей в час даже в этом случае представляется бесчеловечным.

А чем провинилась, скажем, периферийная улица Бутлерова, о существовании которой подавляющее большинство москвичей ни слухом, ни духом, где также введен платный режим остановки? А невозможность бесплатно припарковаться у больниц?

Самое интересное, что Дептранс объясняет неуклонное расширение зоны платной парковки... заботой о комфорте местных жителей — в лучших традициях СССР. Для них, дескать, освобождаются места, где можно оставить машину, оформив годовое резидентское разрешение за 3000 рублей.

Подводя неутешительный итог, можно однозначно констатировать: Дептранс однозначно стремится насильно вернуть нас в прошлый век, где автомобилист-частник был редким зверем, а все передвигались на общественном транспорте. Он борется за счастье водителей, уничтожая этих самых водителей как класс. Однако с тем, что в результате такой политики столичные дороги освободятся, даже и не поспоришь.