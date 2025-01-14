Бензин и солярка вновь подорожают: чем обернется водителям индексация акцизов

Акцизы на топливо в России в очередной раз повысились, теперь — на 4%. Портал «АвтоВзляд» выяснил у экспертов, что это означает для ценников на АЗС и какими темпами они будут меняться.

Хотя российский топливный рынок можно назвать олигопольным, очередной рост акцизов на топливо не сможет сильно повлиять на оптовые цены, а тем более — на розничные, уверен президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов. Но это касается наиболее востребованных марок — АИ-92 и АИ-95, а также солярки. Именно эти основные категории горючего, реализуемого в розницу, находятся под пристальным вниманием надзорных органов.

При этом цены на премиальные марки со всевозможными брендовыми приставками в названиях фактически не контролируются, констатирует эксперт. В некоторой степени отслеживают АИ-98 и «сотый», но тоже не особо пристально, уточняет он. Так что премиальные марки могут заметно дорожать за короткие периоды и существенно вырасти в цене за год. Также необходимо учитывать влияние перебоев с наличием топлива в отдельных регионах, указывает Баженов. Поэтому велика вероятность локального «раскачивания» цен.

Кроме того, в большей степени прайсы могут меняться на заправках независимых сетей, включая крупные. Разница между ценниками на АЗС условной «Роснефти» и некой крупной независимой сети может достигать 20%, заверяет эксперт.

БЛОК

Однако власти будут в целом всячески сдерживать рост, уверен глава НТС. При этом акцентируя внимание, опять же, на «народных марках» топлива. И какой бы ни была инфляция, средний рост цен, по глубокому убеждению Баженова, вряд ли ее превысит.

То есть при инфляции, например, в пределах 7%, средний реальный ценник на российских АЗС вырастет от силы на те же 7%.

Куда более скептичен вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин. Он напоминает, что буквально несколько месяцев назад Росстат указывал на опережающий в 2024 году рост цен на топливо относительно темпов инфляции.

— Федеральная антимонопольная служба прислала (ФАС) в мой адрес предостережения о совершении действий, которые могут повлиять на стоимость топлива, и предложила мне не давать прогнозов, как повышение акцизов с 1 января на 4% повлияет на цену на топливо. Но я не прогнозирую цены, я цитирую Росстат. И предлагаю всем внимательно наблюдать за ценами на заправках, — комментирует эксперт.

Он приводит пример: на днях он, по его словам, увидел на АЗС одной из крупных розничных сетей цену на зимнее дизельное топливо в размере 75 рублей.

БЛОК

— Не знаю, куда смотрит ФАС. И кто за 75 рублей может позволить себе солярку? Насколько вообще топливо подорожало в сравнении с прошлой зимой? Выше уровня инфляции или нет? И насколько это повлияет на эту самую инфляцию? — задается вопросами г-н Шапарин.

Портал «АвтоВзгляд» ранее недоумевал по поводу персональных предостережений ФАС, которые наряду с вице-президентом НАС Шапариным получили глава «Российского топливного союза» (РТС) Евгений Аркуша и члены «Московской топливной ассоциации».

Есть серьезные сомнения в том, что отдельные частные оценки способны эффективно влиять на скорость изменения ценников на автозаправках. А они, в свою очередь, за 2024-й действительно подросли выше официальной инфляции, если, опять же, верить Росстату.

Хочется надеяться, что в новом году регулятор будет проявлять больше рвения, отслеживая ценовую динамику на российских АЗС, нежели выявляя опасное влияние цитат отраслевых экспертов. Иначе некоторым впечатлительным автовладельцам в расходы на горючее придется закладывать еще и стоимость успокоительных средств, которые, кстати, тоже дорожают.