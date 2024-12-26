Уходящий год стал для большинства российских автолюбителей годом разочарований. И дело не только в том, что цены в автосалонах рванули в космические дали. Беда в том, что за три с небольшим миллиона рублей, а именно такова сейчас средневзвешенная цена нового авто, в стране можно купить исключительно «поднебесное» транспортное средство, которое неизвестно как поведет себя через пару лет эксплуатации. Кроме того, продолжали дорожать запчасти и услуги автосервисов. Росли прайсы на АЗС и в страховых компаниях, стали больно «кусаться» платные дороги и парковки. И самое печальное, что «високосные страдания» на этом не закончатся, а плавно перетекут во вполне «нормальный» год будущий. Впрочем, судите сами.

При всей видимой движухе в автопроме страны, а в 2024-ом перезапустились, за малым исключением, практически все отечественные автосборочные площадки, конечному покупателю от этого ни холодно, ни жарко. Поскольку практически повсеместно на конвейеры встали все те же «китайцы», только с новыми именами (а то и со старыми).

Да и АВТОВАЗ, «обрадовавший» потенциальных клиентов возвращением ряда опций на некоторые свои автомобили, сделал это опять же с помощью новоявленных восточных партнеров. При этом тольяттинская продукция перестал быть бюджетной: флагманские модели бренда приближаются по цене к тем самым трем «лямам». А в случае с новинкой рынка LADA Aura так и зашкаливают за эту отметку. Про «Гранту», давно просящую за себя более одного миллиона рублей, даже говорить не хочется: версий с «автоматом» уже не осталось, а «вариатор» (китайский же, разумеется) еще ждать и ждать.

Иными словами, ни для простых граждан (ну что нам с того, что сейчас в дилерских шоу-румах красуются более 100 моделей разных автомобилей?), ни для преодоления технической отсталости российской автоотрасли в минувшем году не было сделано практически ничего. Тут мы по-прежнему болезненно зависимы от иностранцев. И даже разговоры о создании собственной автомобильной модульной платформы принимают к концу года все более болезненные и извращенные формы, свидетельствующие о полном отсутствии понимания проблемы.

Масло в огонь, понятное дело, подлили и власти. Безбожно выросшие коэффициенты утильсбора и ставка рефинансирования в ноябре-декабре просто обрушили автопродажи. И хотя все-таки нашедшие своих хозяев почти 1,5 млн авто по сравнению с результатами 2023-го выглядят убедительно, но как же далеки они от тех без малого 3 000 000 машин, что дилеры продали в 2012-ом! И ведь все это, повторим, не конец истории.

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Утильсбор продолжит свой рост уже с 1 января 2025-го. Ключевую ставку Банк России стараниями Президента РФ хотя и приморозил, но снижать явно не собирается. То есть ни относительно бюджетных авто, ни самой возможности их купить большинству из нас ждать не приходится.

Озвучены экспертные прогнозы и о росте на 30% стоимости запчастей и техобслуживания машин. И еще сразу после новогоднего боя курантов мы получим здорово поднявшиеся штрафы ГИБДД. А страховщики уже поговаривают о необходимости отпустить цены на полисы ОСАГО в «свободное плавание». Но, увы, и это еще не все!

Впрочем, более подробно и о событиях автомобильной жизни страны, случившихся в уходящем високосном году, и о том, что, как говорится, год грядущий нам готовит вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.