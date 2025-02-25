В России появятся новые дорожные знаки для водителей

В базе Росстандарта разместили масштабный пакет поправок в ГОСТ-Р 52289, определяющий вид и правила применения дорожных знаков, разметки. Нововведения уже утверждены, они вступят в силу с 1 января следующего года. Власти регионов при желании могут внедрить новые дорожные знаки досрочно. Суть инициативы в том, чтобы в целом снизить их количество по стране, поскольку сейчас чрезмерное число указаний и обозначений отвлекает водителей.

Как сообщает «Коммерсантъ», одним из самых заметных новшеств является создание категории знаков «Глухие» для обозначения соответствующей категории пешеходов. Стоп-линию разрешили изображать вертикально, а не только горизонтально. Табличка о периоде действия такого знака может включать определенные месяцы вместо дней недели или часов.

Несколько знаков отныне можно объединять на одной табличке. Например, «лежачий полицейский» сочетается со скоростным ограничением для преодоления этого препятствия, а снежинка — с тучей, обозначающей осадки. Чтобы скрывать часть информации на дорожных указателях, одобрили красную магнитную ленту.

Новые стандарты по дорожным знакам разрабатывались при участии столичного ЦОДД. Согласно расчетам экспертов, новведения позволят убрать только с московских улиц более 55 тыс. знаков, которых пока насчитывается в Первопрестольной около 900 тыс.

Ранее портал «АвтоВзгляд» перечислил регионы России, где водителей штрафуют чаще всего.