Минтранс увлекся неймингом: зачем каждой дороге России хотят дать собственное имя

С легкой руки Минтранса РФ едва ли не каждая отечественная автодорога может получить имя собственное. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, нужна ли такая реформа в принципе, насколько она может быть актуальной для простых автовладельцев, или предложенная новация — просто очередной тупой «распил» бюджетных средств.

Итак, чиновники подготовили законопроект, согласно которому буквально у всех мало-мальски важных трасс страны (а общая протяженность всех дорог нашей необъятной родины, пригодных для движения автотранспорта, оценивается в 1,58 млн км), должны появиться собственные имена. Сейчас таковые есть лишь у трасс федерaльного значения, но Минтранс уверен, что уникальные наименования нужны далеко не только им. Хотя при этом и не настаивает на обязательности этой процедуры для собственников автодорог. А что думают по этому поводу эксперты?

Есть мнение, что эта инициатива будет очень полезной в тех случаях, когда требуется вызвать ГАИ или другие экстренные службы. Ведь пострадавшему может быть неясно, где конкретно он находится. А наличие у дороги, на которой произошла вынужденная остановка, собственного «имени» позволит ускорить оказание необходимой помощи.

Руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев считает, что это предложение полезно: действительно проще запоминать имена, нежели упрощенные буквенно-цифровые обозначения. Например, ставшие уже без преувеличения народными названия «Ленинградка», «Новая Рига» и прочие в самом деле воспринимаются лучше, чем «М10» или «М9». Да и у многих дорог, которые только могут получить названия в рамках нового закона, уже есть общеизвестные «прозвища». И, вероятнее всего, эти направления не станут обозначать как-то иначе.

Фото портала АвтоВзгляд.

— То есть на самом деле дать названия не только федеральным дорогам, но и региональным, это очень хорошая идея, — убежден эксперт. Однако совсем иной точки зрения придерживается вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин. По его мнению, активность бюрократиов следует направить в несколько иное русло.

— Минтранс продолжает заниматься «бессмысленной и беспощадной» деятельностью вместо того, чтобы отрегулировать, например, контроль за электросамокатами или убрать лишние ограничения в такси, принять меры для борьбы с дефицитом кадров в грузоперевозках. Нет, в ведомстве занимаются переименованием шоссе. Пользы от этого никакой, особенно учитывая необходимость масштабных расходов. Ведь придется менять знаки, прочие указатели и так далее, — скептичен эксперт.

Что же получается? У нас есть два совершенно разных экспертных понимания одной и той же инициативы. Вероятно, в самой идее этого законопроекта есть некое здравое зерно. Портал «АвтоВзгляд» полагает, что проблема этого предложения даже не в самой его сути, а в том, как его планируют реализовать. Иными словами, будет ли воплощение задуманного отвечать ожиданиям того эффекта, ради которого все затевается.

Фото портала АвтоВзгляд.

Если внедрение «дорожных святцев» в такой стране, как Россия, с ее бесчисленными региональными дорогами (многие из которых больше отвечают термину «направления»), превратится в нескончаемое освоение бюджетных средств, требуемых, в том числе, на изготовление и монтаж всевозможных указателей, переименования в различных документах и прочих необходимых мероприятий, то скепсис по поводу этой меры возьмет верх над любыми позитивными ожиданиями.

Например, не очень ясно, какие именно требования будут предъявляться к конкретной дороге, чтобы она получила имя собственное, будь то условная «Абрикосовая» или «Виноградная». То есть непонятно, какой должна быть минимальная длина-ширина-полосность-загруженность-аварийность трассы, заслуживающей собственного наименования, и т.д.

А для того, чтобы необходимые критерии разработать, опять-таки нужны деньги, и немалые. Также бюджетные средства необходимы для проведения хотя бы примерных расчетов тех выгод, что может получить (или не получить) государство после столь непростой операции и серьезных расходов на ее проведение...

А как по-вашему: так ли уж необходима эта затея?