В России стало больше автодорог с музыкальной разметкой

Об этом в своем официальном телеграм-канале рассказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. По его словам, отечественные автомобилисты смогут четко различить «Калинку-Малинку» на нескольких участках М-12. Кроме того, «поющую» дорогу имеют возможность послушать водители в Ленинградской области — нужно лишь воспользоваться трассой М-11 «Нева».
Поперечные шумовые музыкальные полосы на дороги наносит госкомпания «Автодор». Прежде всего они служат напоминаем о соблюдении скоростного режима и характерным сигналом того, что автовладельцы должны быть внимательны за рулем. Новшество должно не дать заснуть за «баранкой» и в целом призвано способствовать снижению аварийности.
