В России стало больше автодорог с музыкальной разметкой

Федеральная трасса М-12 «Восток» стала музыкальнее для наших водителей во Владимирской и Нижегородской областях. Теперь в пути от столицы до Казани можно трижды прослушать популярную русскую песню, написанную в народном стиле.

Об этом в своем официальном телеграм-канале рассказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. По его словам, отечественные автомобилисты смогут четко различить «Калинку-Малинку» на нескольких участках М-12. Кроме того, «поющую» дорогу имеют возможность послушать водители в Ленинградской области — нужно лишь воспользоваться трассой М-11 «Нева».

Поперечные шумовые музыкальные полосы на дороги наносит госкомпания «Автодор». Прежде всего они служат напоминаем о соблюдении скоростного режима и характерным сигналом того, что автовладельцы должны быть внимательны за рулем. Новшество должно не дать заснуть за «баранкой» и в целом призвано способствовать снижению аварийности.

