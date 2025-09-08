Стало известно, когда в Москве перестанет «глючить» навигация

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день одной из основных проблем московских автомобилистов являются сбои в работе навигационных систем. Это мешает и простым водителям, и коммерческим перевозчикам. И власти столицы намерены облегчить ориентирование водителей, но в первую очередь они помогут шоферам общественного транспорта.

В беседе с «Комсомольской правдой» об этом рассказал глава столичного Дептранса Максим Ликсутов. По его словам, уже сейчас корректную работу автомобильной навигации в Первопрестольной соответствующие специалисты пытаются наладить при помощи систем видеоаналитики.

Г-н Ликсутов выразил надежду, что эффективное решение будет найдено, но предупредил, что на это потребуется не один день. Согласно прогнозу заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности, навигация в столице может исправно заработать без нынешних «глюков» в течение следующего, 2026 года.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему на скоростных трассах отключаются навигаторы. Кроме того, мы рассказывали, чем особо опасны регулярные сбои навигации в Москве.