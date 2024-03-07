Дело не в БПЛА: почему сегодня на скоростных трассах отключаются навигаторы

Большинство россиян слабо разбирается в тонкостях функционирования электронных приборов и склонны объяснять проблемы в их работе временными сбоями в сложных алгоритмах. Хотя это может быть совсем не так. Что же касается автомобильных навигаторов, то их «выкрутасы» порой связаны с внешним воздействием неожиданной природы.

Автомобильная «навигация» – хоть штатная встроенная, хоть в виде приложения, установленного на смартфоне, зависит от сигналов спутников ГЛОНАСС/GPS. Нет сигнала – нет возможности определить текущие координаты ТС. И вся твоя электронная нить Ариадны «превращается в тыкву». С началом налетов беспилотников со взрывчаткой на российские города (в том числе и на московский регион), у автовладельцев и таксистов возникли большие проблемы с использованием любых приборов, определяющих свое положение «по спутникам» – и навигаторов, и радар-детекторов, умеющих оповещать о неизлучающих камерах ГИБДД.

Раньше подобные «глюки» аппаратуры наблюдались лишь в ближайших окрестностях московского Кремля. Тут действовали «глушилки» сигналов глобальных спутниковых систем позиционирования. А когда начались налеты нацистских беспилотников на Москву, «давить» ГЛОНАСС/GPS начали по всему центру города, где расположены офисы ключевых министерств, ведомств и служб российского государства.

Но штука в том, что «московские приколы» с навигационными устройствами рядовых автовладельцев часто случаются и в тысячах километров от Первопристольной. Причем, что особенно удивляет несведущих, преимущественно на скоростных федеральных трассах. Включая участки, расположенные намного восточнее Москвы. Что не позволяет списать происходящее на работу средств радиоэлектронной борьбы в регионах России, примыкающих к зоне СВО.

Фото: globallookpress.com

Сей «ларчик» открывается просто – если знать в какую сторону «копать». Оказывается, помехи навигаторам создают некоторые водители-дальнобойщики. Дело в том, что на федеральных трассах действует система «Платон». Она отслеживает перемещение фур и собирает с них деньги за проезд. Второй аспект проблемы в том, что грузоперевозчики оснащают свои машины устройствами, контролирующим маршрут, остановки, заправки и вообще все, происходящее с тягачом и грузом.

Для контроля за функционированием обеих систем необходимо, чтобы на фуре было установлено оборудование, отслеживающее в реальном времени ее местоположение. То есть аппаратура с модулем приема ГЛОНАСС/ GPS. Ушлые водители приобретают «глушилки» этих сигналов. При включении стандартного девайса такого типа, в радиусе 15-20 метров от него любые аппараты, определяющие свое местоположение «по спутникам», перестают работать.

Фура таким образом выпадает из сферы контроля владельцем, установившим на нее GPS-маячок. Для «Платона» она тоже исчезает с платной трассы. А рубежи расположения камер этой системы дальнобойщикам прекрасно известны. Грузовик проезжает такой участок с закрытыми какой-нибудь тряпкой госномерами, а дальше водитель ее снимает и едет бесплатно по маршруту в прежнем режиме с включенной «глушилкой».

Таких «умников» на больших загородных трассах становится все больше. И от работы их «средств РЭБ» пользователи навигаторов страдают все чаще, оказываясь «в радиусе поражения». И если где-то на загородной трассе у вас вдруг начал «дурить» навигационный гаджет, просто оглянитесь вокруг и поищите глазами фуру. Как только вы отдалитесь от нее хотя бы метров на 30-40, работоспособность к вашему навигатору вернется. Хотя...