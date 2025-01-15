Сбой в Сети: как повели себя дорожные камеры

Недавний масштабный сбой российского сегмента интернета затронул множество отраслей: приходят, пусть и пока не подтвержденные, новости даже об остановке автомобилей каршеринга! Многие водители, пораскинув имеющимися знаниями, прикинули, что и дорожные камеры, наверняка, могут «сбойнуть» по такому-то поводу. Но все оказалось иначе. Портал «АвтоВзгляд» уточнил этот тонкий момент у экспертов и получил однозначный ответ.

Внезапно оказалось, что главный нерв российского общества проходит по оптоволокну: масштабный сбой интернета вызвал у населения весь спектр чувств — от паники до радости. Кто-то успел, пусть и недолго, отдохнуть от новостной ленты, другие — попрощаться с привычным ритмом жизни.

Отключилось почти все: навигаторы, сайты, социальные сети и даже местами вездесущий телеграмм. Под одну гребенку многие водители «забрили» и комплексы фото- и видеофиксации на дорогах: может, подумали они, падение Рунета затронет и «большого брата»? Вопрос актуальный, поэтому портал «АвтоВзгляд» просто спросил у профильной организации о последствиях сбоя для российских операторов дорожных камер. Представитель подмосковной системы фото- и видеофиксации «МВС Груп» довольно односложно разъяснил ситуацию:

— Текущий сбой, о котором многие сейчас говорят, был в Сети. И это ключевой момент: наши комплексы в Московской области «не ходят в интернет», следовательно, никакие сбои «мировой паутины» для них опасности не несут...

Иными словами, в конкретно взятом регионе никаких внештатных ситуаций не наблюдалось. Нам же остается только предположить, что и в других субъектах РФ, где методика работы системы фото- и видеофиксации устроена по схожим принципам, проблем тоже не было. Так что все вчерашние нарушители ПДД свои «жировки» обязательно получат: камеры собрали «компромат» в полном объеме, а операторы получили все необходимые доказательства для вынесения решения.