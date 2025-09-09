Названы самые популярные у водителей, но совершенно бесполезные опции авто

Об этом, в частности, говорят и многие автоэксперты. Так, в беседе с «Российской газетой» довольно скептически отнесся к подобному «допоборудованию» машины директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова, на пальцах, что называется, объяснившая, какие популярные опции могут обернуться проблемами.
Возьмем, к примеру, кожаное торпедо, создающее ощущение роскоши в салон. Но под лучами солнца и в жару материал стареет: появляются волны, пузыри, отслоения. Производители даже выпускают специальные бюллетени по замене таких панелей — настолько часто с описанными неприятностями сталкиваются владельцы.
Панорамная крыша дарит свет и ощущение простора, но ее дренажные каналы легко засоряются. Вода начинает просачиваться в салон, что грозит коррозией проводки, повреждением электронных блоков и вечным запахом сырости. Да и шум на трассе с таким остеклением часто выше — если только не опустить плотную шторку.
Получающие все большее распространение в автомобилях кресла, оборудованные массажером, выглядят, на первый взгляд, как забота автостроителей о здоровье «рулевых». Но на деле, как показывает практика, большинство водителей используют их лишь первые недели. А вот количество отказов моторчиков и пневмокамер со временем только растет. При этом их ремонт — сложный и дорогой.
Да и аудиосистемы класса премиум с десятками динамиков не всегда оправдывают ожидания. Фоновый шум на скорости сводит начисто всю детальность звука, а замена вышедшего из строя усилителя может влететь в круглую сумму.
Активные спойлеры, которые должны улучшать аэродинамику, в городе практически бесполезны — они срабатывают на высоких скоростях, которых в потоке просто не достичь. Зато механизмы привода боятся грязи и льда, а их починка — удовольствие не из дешёвых.
Красивые крупные диски с низким профилем бьют по комфортной езде и не очень практичны. Жесткая езда, риск «грыж» резины, повреждения о бордюры и выбоины — и все это в обмен на визуальный эффект. Да и покрышки на такие колеса ощутимо дороже.
Короче говоря, выбор опций в автомобиле — это всегда баланс между желанием выделиться и здравым смыслом. Порой то, что кажется премиум-функцией, на деле лишь усложняет жизнь и увеличивает стоимость владения ТС. Гораздо разумнее вкладываться в то, что действительно делает вождение безопаснее и комфортнее — без лишних рисков и разочарований.