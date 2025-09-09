Названы самые популярные у водителей, но совершенно бесполезные опции авто

Кожаная панель приборов, панорамная крыша, встроенный массаж и мощная аудиосистема — современные автомобили все чаще напоминают каталог опций, где каждая функция подается как must-have. Но за блестящим фасадом премиальности нередко скрываются скрытые (и довольно серьезные) эксплуатационные риски, о которых умалчивает менеджер автосалона, «втюхивая» клиенту максимально «нафаршированное» разными «фишками» авто. Тем более если видит, что покупатель даже рад предлагаемому богатству оснащения. Хотя на самом деле, как выяснил портал «АвтоВзгляд», от многих вроде умных и полезных функций стоит отказаться уже на стадии приобретения транспортного средства.

Об этом, в частности, говорят и многие автоэксперты. Так, в беседе с «Российской газетой» довольно скептически отнесся к подобному «допоборудованию» машины директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова, на пальцах, что называется, объяснившая, какие популярные опции могут обернуться проблемами.

Возьмем, к примеру, кожаное торпедо, создающее ощущение роскоши в салон. Но под лучами солнца и в жару материал стареет: появляются волны, пузыри, отслоения. Производители даже выпускают специальные бюллетени по замене таких панелей — настолько часто с описанными неприятностями сталкиваются владельцы.

Панорамная крыша дарит свет и ощущение простора, но ее дренажные каналы легко засоряются. Вода начинает просачиваться в салон, что грозит коррозией проводки, повреждением электронных блоков и вечным запахом сырости. Да и шум на трассе с таким остеклением часто выше — если только не опустить плотную шторку.

Получающие все большее распространение в автомобилях кресла, оборудованные массажером, выглядят, на первый взгляд, как забота автостроителей о здоровье «рулевых». Но на деле, как показывает практика, большинство водителей используют их лишь первые недели. А вот количество отказов моторчиков и пневмокамер со временем только растет. При этом их ремонт — сложный и дорогой.

Да и аудиосистемы класса премиум с десятками динамиков не всегда оправдывают ожидания. Фоновый шум на скорости сводит начисто всю детальность звука, а замена вышедшего из строя усилителя может влететь в круглую сумму.

Активные спойлеры, которые должны улучшать аэродинамику, в городе практически бесполезны — они срабатывают на высоких скоростях, которых в потоке просто не достичь. Зато механизмы привода боятся грязи и льда, а их починка — удовольствие не из дешёвых.

Красивые крупные диски с низким профилем бьют по комфортной езде и не очень практичны. Жесткая езда, риск «грыж» резины, повреждения о бордюры и выбоины — и все это в обмен на визуальный эффект. Да и покрышки на такие колеса ощутимо дороже.

Короче говоря, выбор опций в автомобиле — это всегда баланс между желанием выделиться и здравым смыслом. Порой то, что кажется премиум-функцией, на деле лишь усложняет жизнь и увеличивает стоимость владения ТС. Гораздо разумнее вкладываться в то, что действительно делает вождение безопаснее и комфортнее — без лишних рисков и разочарований.