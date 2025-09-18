В Госдуме призвали открыть выделенные полосы мотоциклистам и инвалидам

Группа парламентариев предложила разрешить движение по выделенным для общественного транспорта (ОТ) полосам автомобилям со знаком «Инвалид», мотоциклам и мопедам. Уже разработан соответствующий законопроект при участии председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Как сообщает ТАСС, соответствующим документом предусмотрены поправки в ст. 12.17 КоАП РФ. В результате водители вышеперечисленных категорий транспорта должны быть освобождены от административной ответственности при выезде на «выделенки». На сегодняшний день за это нарушение штрафуют на 2,25 тыс. рублей в регионах и на 4,5 тыс. в Москве и Петербурге.

На выделенные полосы необходим допуск машин, перевозящих инвалидов, отметил г-н Нилов. По его словам, это поможет снизить негативное влияние дорожных заторов на здоровье россиян с ограниченными возможностями. Байкерам же и любителям мопедов «выделенки» позволят меньше лавировать в дорожном потоке, что снизит вероятность ДТП, считает депутат.

