В Москве станет больше дублирующих мини-светофоров

В столице планируют увеличить количество компактных дублирующих светофоров до начала следующего года. В 2025-м адресов, где работают такие устройства, стало на 9% больше.

Сегодня они работают в 94 локациях

Об этом в своем официальном телеграм-канале рассказал московский дептранс. Уточняется, что небольшие светофоры-дублеры в течение года появились на перекрестке улиц Миклухо-Маклая и Академика Волгина, Пятницкого шоссе и Дубравной улицы, а также Носовихинского шоссе и Юбилейного проспекта.

Установку реализовали на Кировоградской и Саянской улицах, Хорошевском шоссе, перекрестке Пятницкого шоссе, Митинской и Муравской улицы. Еще один малый светофор должен заработать по адресу 1-й Митинский переулок, 17 до конца года.

Как пояснили в ведомстве, небольшие дублирующие светофоры нужны, если основные расположены слишком близко к стоп-линии, из-за чего автомобилисты могут пропустить необходимый сигнал. Нововведение позволяет легче понять очередность проезда даже при ограниченном обзоре.

Более того, мини-светофоры полезны при регулировании движения велосипедистов на пересечении с пешеходными переходами или автомобильной магистралью.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что навигаторы начали показывать сигналы светофоров в режиме реального времени.