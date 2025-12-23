Московские дороги стали безопаснее в 2025 году

C января по ноябрь 2025-го в столице на 20% снизилось количество погибших в дорожных авариях, если сравнивать ситуацию с прошлым годом. Движение помогли сделать безопаснее умные камеры и патрули ЦОДД, а также круглосуточный мониторинг ситуационного центра.

Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил московский дептранс. Согласно его данным, смертность при опрокидывании автомобилей в Москве сократилась на 70%, а в случае наездов на стоящие машины — на 41%, при столкновениях и наездах на пешеходов — на 37 и 7%. В то же время погибло на 55% несовершеннолетних меньше, чем за 11 месяцев прошлого года.

Представители ведомства отметили, что над повышением уровня безопасности в Первопрестольной работают дорожные кураторы, разрабатывающие проекты по улучшению условий движения. Позитивной динамике способствуют и комплексы фото- и видеофиксации, научившиеся в автоматическом режиме распознавать ДТП.

