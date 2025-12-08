598

Пыль в глаза: почему «готовые идеи для автопутешествий» — это абстракция

Эксперт не увидел плюсов в росте числа «официальных» маршрутов для автотуризма

Пять новых маршрутов для автотрипов по нашей стране стали доступны заинтересованным гражданам на национальном туристическом портале, сообщил на днях Центр стратегических разработок (ЦСР). Теперь их в общей сложности 119 в 64 регионах России. Но что стоит за сухими цифрами? Означают ли новые «готовые идеи для автопутешествий» (цитата из релиза) улучшение качества поездок, сокращение стоимости и времени достижения конкретных локаций? И вообще — действительно ли комфортные автовояжи по России становятся все более доступными? Увы, но по мнению специалиста, с которыми побеседовал портал «АвтоВзгляд», формальное увеличение «официальных» числа маршрутов для путешествий не отражает улучшение условий поездок для автотуристов.

Виктор Александров

— Начать следует с того, что жителей нашей страны, которые заходят на упомянутый портал, гораздо меньше тех, кто вообще знает о существовании такого ресурса, что он существует, — уверен вице-президент Национального союза автомобилистов (НАС) Ян Хайцеэр. И вот почему.

Есть туристы, которые просто перемещаются между городами, указывает эксперт. «Москва- Казань», «Москва-Санкт-Петербург», «Тольятти- Оренбург» и т.д. Человек, который поехал, например, из Калуги в Тулу — тоже, по сути, турист, если даже он отправился навестить тещу. И таких «туристов» у нас, в России, большинство, — уверен собеседник портала «АвтоВзгляд».

Другой случай — когда человек прокладывает маршрут, предполагая, что он едет именно в какой-то туристический центр. В Санкт-Петербурге или Суздале, например. Направления, естественно, самые разные. При этом выстраивается маршрут по нескольким ключевым точкам. Наглядный пример — «Золотое кольцо». Сегодня мы в Ярославле, завтра во Владимире, послезавтра — в Переславле-Залесском и т.д. И тогда маршрут может быть пройден за несколько раз, но не исключено также, что на него уйдет неделя-другая. Тогда уже бронируются гостиницы, гостевые дома или съемные квартиры.

Третья категория туристов — те, которые практикуют «природный микс», подразумевающий наличие палатки и остановку где-то за городом. То есть это посещение различных естественных локаций с красивыми ландшафтами. Например — заехал в Суздаль, а потом остановился и переночевал где-то на берегу Волги, любуясь красотами великой русской реки. Понятно, что второй и третий варианты тоже могут сочетаться, замечает вице-президент НАС.

Еще одна категория туристов также отдыхает на природе, но практикует, в том числе, исключительно палаточный отдых, располагаясь стационарно или время от времени меняя диспозицию, пользуясь при этом второстепенными дорогами. Такие отдыхающие могут, например, один раз переместиться, чтобы раскинуть свои «шатры». К этой же категории можно отнести туристов с прицепами-кемперами.

Вряд ли все эти отдыхающие просматривают ресурсы, подобные национальному туристическому порталу, скептичен Хайцеэр. Поэтому информация о том, что «теперь есть 119 маршрутов, а не 109», мало кому интересна, полагает он.

С другой стороны, за пять лет, в течение которых Россия пережила пандемию COVID-19, а затем оказалась под влиянием санкций «коллективного Запада», в стране действительно довольно быстро стал развиваться внутренний туризм, отмечает эксперт. Например, такого понятия как глэмпинг еще шесть-семь лет назад вообще отсутствовало. Кроме того, у нас появилось гораздо больше гостевых домов — от поистине шикарных до очень скромных.

— Но есть и проблемы, — замечает г-н Хайцеэр. Довольно слабо организована сеть кемпинговых стоянок для туристов. В этом плане Россия сильно отстает от ставшей в существенной степени враждебной, но все еще во многом опережающей нас Европы, где выбор таких точек просто нереальный. Правда, и численность населения всего европейского континента в разы больше, чем в России. Да и общая протяженность автомагистралей пока превышает нашу сеть.

Однако разница еще и в том, что доля европейцев, путешествующих с палатками, заметно превышает долю россиян, практикующих такой вид отдыха. За год в Европе продается кемпинговое оборудование для автомобиля на 1,5 млрд евро. Но даже если уменьшить эту сумму соответственно разнице в численности населения, российский показатель окажется гораздо меньше.

Количество автодомов у нас постепенно растет, но очень медленно: многим они недоступны по цене, будучи при этом довольно прихотливыми — требуют хороших дорог, а на грунтовых изнашиваются гораздо быстрее. Да и технический регламент, регулирующий эксплуатацию кемперов и оборудования для автотуризма, нуждается в значительной доработке, — уверен вице-президент НАС.

Для развития внутреннего туризма в России необходимо решать все перечисленные проблемы, а для этого требуются отдельные федеральные программы, считает собеседник портала «АвтоВзгляд». Формальные же подсчеты количества абстрактных «туристических маршрутов» этому никак не способствует, резюмирует он.

