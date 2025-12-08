Пять новых маршрутов для автотрипов по нашей стране стали доступны заинтересованным гражданам на национальном туристическом портале, сообщил на днях Центр стратегических разработок (ЦСР). Теперь их в общей сложности 119 в 64 регионах России. Но что стоит за сухими цифрами? Означают ли новые «готовые идеи для автопутешествий» (цитата из релиза) улучшение качества поездок, сокращение стоимости и времени достижения конкретных локаций? И вообще — действительно ли комфортные автовояжи по России становятся все более доступными? Увы, но по мнению специалиста, с которыми побеседовал портал «АвтоВзгляд», формальное увеличение «официальных» числа маршрутов для путешествий не отражает улучшение условий поездок для автотуристов.

— Начать следует с того, что жителей нашей страны, которые заходят на упомянутый портал, гораздо меньше тех, кто вообще знает о существовании такого ресурса, что он существует, — уверен вице-президент Национального союза автомобилистов (НАС) Ян Хайцеэр. И вот почему.

Есть туристы, которые просто перемещаются между городами, указывает эксперт. «Москва- Казань», «Москва-Санкт-Петербург», «Тольятти- Оренбург» и т.д. Человек, который поехал, например, из Калуги в Тулу — тоже, по сути, турист, если даже он отправился навестить тещу. И таких «туристов» у нас, в России, большинство, — уверен собеседник портала «АвтоВзгляд».

Другой случай — когда человек прокладывает маршрут, предполагая, что он едет именно в какой-то туристический центр. В Санкт-Петербурге или Суздале, например. Направления, естественно, самые разные. При этом выстраивается маршрут по нескольким ключевым точкам. Наглядный пример — «Золотое кольцо». Сегодня мы в Ярославле, завтра во Владимире, послезавтра — в Переславле-Залесском и т.д. И тогда маршрут может быть пройден за несколько раз, но не исключено также, что на него уйдет неделя-другая. Тогда уже бронируются гостиницы, гостевые дома или съемные квартиры.

Третья категория туристов — те, которые практикуют «природный микс», подразумевающий наличие палатки и остановку где-то за городом. То есть это посещение различных естественных локаций с красивыми ландшафтами. Например — заехал в Суздаль, а потом остановился и переночевал где-то на берегу Волги, любуясь красотами великой русской реки. Понятно, что второй и третий варианты тоже могут сочетаться, замечает вице-президент НАС.

Фото Roman Naumov/globallookpress.com

Еще одна категория туристов также отдыхает на природе, но практикует, в том числе, исключительно палаточный отдых, располагаясь стационарно или время от времени меняя диспозицию, пользуясь при этом второстепенными дорогами. Такие отдыхающие могут, например, один раз переместиться, чтобы раскинуть свои «шатры». К этой же категории можно отнести туристов с прицепами-кемперами.

Вряд ли все эти отдыхающие просматривают ресурсы, подобные национальному туристическому порталу, скептичен Хайцеэр. Поэтому информация о том, что «теперь есть 119 маршрутов, а не 109», мало кому интересна, полагает он.

С другой стороны, за пять лет, в течение которых Россия пережила пандемию COVID-19, а затем оказалась под влиянием санкций «коллективного Запада», в стране действительно довольно быстро стал развиваться внутренний туризм, отмечает эксперт. Например, такого понятия как глэмпинг еще шесть-семь лет назад вообще отсутствовало. Кроме того, у нас появилось гораздо больше гостевых домов — от поистине шикарных до очень скромных.

Фото Philipp Schulze/globallookpress.com

— Но есть и проблемы, — замечает г-н Хайцеэр. Довольно слабо организована сеть кемпинговых стоянок для туристов. В этом плане Россия сильно отстает от ставшей в существенной степени враждебной, но все еще во многом опережающей нас Европы, где выбор таких точек просто нереальный. Правда, и численность населения всего европейского континента в разы больше, чем в России. Да и общая протяженность автомагистралей пока превышает нашу сеть.

Однако разница еще и в том, что доля европейцев, путешествующих с палатками, заметно превышает долю россиян, практикующих такой вид отдыха. За год в Европе продается кемпинговое оборудование для автомобиля на 1,5 млрд евро. Но даже если уменьшить эту сумму соответственно разнице в численности населения, российский показатель окажется гораздо меньше.

Количество автодомов у нас постепенно растет, но очень медленно: многим они недоступны по цене, будучи при этом довольно прихотливыми — требуют хороших дорог, а на грунтовых изнашиваются гораздо быстрее. Да и технический регламент, регулирующий эксплуатацию кемперов и оборудования для автотуризма, нуждается в значительной доработке, — уверен вице-президент НАС.

Для развития внутреннего туризма в России необходимо решать все перечисленные проблемы, а для этого требуются отдельные федеральные программы, считает собеседник портала «АвтоВзгляд». Формальные же подсчеты количества абстрактных «туристических маршрутов» этому никак не способствует, резюмирует он.