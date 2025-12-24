В центре Москвы на 11% снизилось количество нарушений правил парковки

В 2025 году столичные автомобилисты начали строже соблюдать правила платной парковки внутри Бульварного кольца. Таких нарушений стало меньше на 10,7%.

Статистика опубликована на официальном сайте московского паркинга. Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов подтвердил, что водители Первопрестольной действительно научились быть дисциплинированнее в отношении платных стоянок.

Полученный результат был достигнут не без помощи приложения «Парковки России», которое позволяет рассчитаться за стоянку в несколько касаний экрана смартфона. В рамках сервиса предусмотрено оперативное онлайн-пополнение соответствующего счета без комиссии, также есть возможность исправить ошибки, если при вводе данных были допущены ошибки.

Г-н Ликсутов подчеркнул, что оплата парковки через приложение займет всего несколько секунд. По его словам, в начале текущего года по просьбам водителей исчезло ограничение на количество сессий, поддающихся корректировке в течение месяца.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что массовое расширение зон платных парковок спровоцировали сами автовладельцы.