Проезд по платным дорогам России подорожает на 5-15%

В России со 2 марта вырастут цены на проезд по всем платным автомобильным магистралям госкомпании «Автодор». Ожидается, что тарифы повысят минимум на 5%, но не более чем на 15%.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал руководитель проекта Probok.net Александр Шумский, ссылаясь на инсайдеров из «Автодора». И по его данным, с начала марта российским водителям придется платить по 3900 рублей при желании прокатиться по трассе М-11 «Нева» на участке от 58 км до Северной столицы. На сегодняшний день с транспорта первой категории берут 3550 «целковых».

В то же время путь от Москвы до Казани по М-12 «Восток» будет оцениваться в 5847 «деревянных», хотя сейчас за то же самое просят 5349 рублей. В свою очередь, стоимость подъезда к санкт-петербургскому аэропорту Пулково должна увеличиться до 94 рублей с прежних 89.

В конце января глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявлял, что госкомпания оценит действующие тарифы с учетом инфляции и стоимости содержания дорожной инфраструктуры.

