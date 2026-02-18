«Автодор» начал активнее требовать долги за проезд по платным дорогам

Госкомпания «Автодор» начала активно оповещать водителей о старых долгах за проезд по платным дорогам с помощью портала «Госуслуги». В том числе речь идет о случаях, произошедших три-четыре года назад.

Как сообщает «Коммерсантъ», автомобилистов начали информировать о былых задолженностях еще в конце осени прошлого года. Тогда на упомянутый госпортал выгрузили сведения о всех неоплаченных поездках до сентября 2024-го. Оказалось, что требования об оплате проезда действуют бессрочно.

Как пояснили в «Автодоре», истечение срока исковой давности, составляющего три года с момента выставления счета, не аннулирует долг и не прекращает обязательства забывчивых или недобросовестных водителей. Они по умолчанию соглашаются расстаться с деньгами, въезжая на платную трассу, согласно акцепту публичной оферты.

Напомним, при системе «Свободный поток» автовладельцу для оплаты проезда выставляют счет, с которыми надо разобраться за пять дней. При просрочке последует штраф, а при игнорировании ситуации «Автодор» продолжит взыскивать долг.