в россии подорожал проезд по платным дорогам

В соответствии с ежегодной индексацией компания «Автодор» установила новые тарифы на проезд по платным дорогам в нашей стране. Теперь владельцы обычных легковых машин в среднем будут вынуждены платить на 12,7% больше, чем прежде.

Как сообщает «Коммерсантъ», ценники стали больше всего «кусаться» на трассе М3 «Украина». Например, цена проезда в будни на участке от Малоярославца до Тимохино подскочила на 72%, достигнув отметки 190 рублей. В то же время между селами Троицкое и Зеленовка на обходе Тольятти стоимость увеличилась на 18,5%, составив 320 «целковых».

На участке от Москвы до Электроуглей, расположенном на магистрали М12 «Восток», прайс подняли на 15%, и это вылилось в 176 рублей. Проезд от столицы до Меленок подорожал на 7,3%, итоговая сумма достигла отметки 2424 рублей. Удовольствие проехать по всей трассе обойдется в 5909 «деревянных», что на 9,4% дороже.

Однако в отдельных случаях цены стали демократичнее. В частности, от деревни Пешки до Обухово на магистрали М4 «Дон» тариф выходного дня снизили на 12,5%, и одна поездка начала оцениваться в 70 рублей.

