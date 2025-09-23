«Ямской сбор»: Росавтодор хочет сделать платными все дороги уже в 2030 году

В головах российских чиновников созрел очередной гениальный проект — взимать плату за проезд по любым дорогам со всех, включая владельцев личных легковушек. Рассчитывать величину платежа предполагается в зависимости от пройденного расстояния. Портал «АвтоВзгляд» не ожидает, что чиновничий креатив на тему облегчения водительских кошельков иссякнет в обозримом будущем.

По правде говоря, проект возник не в головах, а в одной конкретной голове, которая красуется на плечах заместителя начальника управления регионального развития и реализации национального проекта федерального дорожного агентства «Росавтодор» Дениса Кирюхина. Революционным заявлением данный персонаж отметился на форуме Kazan Digital Week в Казани. Принцип «чаще ездишь — больше платишь» он предложил реализовать в масштабах страны уже к 2030 году.

ШАГ К СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Как и все ярые поборники концепции раскулачивания автовладельцев, г-н Кирюхин объяснил свою провокационную инициативу весьма невнятно и нечленораздельно. «С бюджетом есть ограничения, растет стоимость строительных ресурсов, содержания. Когда принимались законы о дорожных фондах, не учитывались современные тенденции, в том числе электромобили», — цитирует функционера сетевое издание «Бизнес Online».

У росавтодоровского начальника уже и график наготове. 2025 год — создание в системе «Платон» дополнительной контрольной инфраструктуры. 2027 год — распространение системы взимания платы на опорную сеть автодорог. 2030 год — создание единой контрольной инфраструктуры для всех транспортных средств. Ну а его родному Росавтодору, естественно, отводится роль концедента российских «платок».

— Так, — сказал сборщик. — Ты едешь в гости к своим родственникам. Значит, ты должен заплатить гостевую пошлину.

— Но я еду к своим родственникам не в гости, — возразил Ходжа Насреддин. — Я еду по важному делу.

— По делу! — вскричал сборщик, и в глазах его мелькнул блеск. — Значит, ты едешь в гости и одновременно по делу! Плати гостевую пошлину, деловую пошлину и пожертвуй на украшение мечетей во славу аллаха, который сохранил тебя в пути от разбойников <...>

Ходжа Насреддин расплатился, хотел уходить, но сборщик заметил, что в его поясе осталось еще несколько монет.

— Подожди, — остановил он Ходжу Насреддина. — А кто же будет платить пошлину за твоего ишака? Если ты едешь в гости к родственникам, значит, и твой ишак едет в гости к родственникам.

Непонятно только, чем г-ну Кирюхину так досадили электромобили. Они ведь исключительно прекрасны, на них никаких государственных денег не жаль. Не так ли? Но, как выясняется, свое людоедское предложение Денис Кирюхин не шутя объяснил шагом к установлению социальной справедливости. Однако надо отдать ему должное: в какой-то момент он осознал, что перегнул палку: «Это пока только в рамках обсуждения, но тем не менее...»

ОСОБОЕ МНЕНИЕ ОТДЕЛЬНОГО СПИКЕРА

Тем не менее, слово изреченное упало на благодатную почву, ибо осень. Депутат Госдумы, член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Сергей Еремин тут же поддержал товарища по разуму: «Смело, потому что полномасштабно у нас еще мало кто готов говорить на эту тему, не хватает общественной зрелости <...> Я в том году просчитал свою мобильность — и для меня она будет разумной: не так страшен черт, как его малюют».

Не остался в стороне и борец за народное счастье — директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин, носящийся которое десятилетие с единственно доступным ему сомнительным опытом Сингапура как с писаной торбой. «Разница между платными и бесплатными дорогами останется в истории транспортной экономики и политики в самые ближайшие годы. Конец этой истории — и начало новой, — причитает он. — Все дело в экономичности современных машин — топливных акцизов не хватает, а дорог надо все больше. А „электрички“ акцизов не платят вовсе: им же бензин не нужен!»

Опять электромобили им не нравятся! Так вы чешите их меньше.

Очередную попытку залезть поглубже в карман потребителя госорганы пока не оценили. «В Минтрансе России идея введения платного проезда по всем дорогам страны не обсуждается и не рассматривается. Данное мнение было высказано отдельным спикером в ходе экспертной дискуссии. Министерство не поддерживает эту инициативу», — заявил официальный представитель ведомства Николай Шестаков.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов, по факту являющийся начальником энтузиаста Сергея Еремина, также поспешил успокоить взволновавшиеся народные массы:

— В нашем комитете такая инициатива не обсуждалась, впервые слышу про нее. Я думаю, что она не получит поддержку, потому что у нас право на свободное передвижение граждан зафиксировано в Конституции. У нас на сегодняшний день жестко регулируется, что при наличии платной дороги должна быть возможность бесплатного передвижения в этом же направлении...

ТЕНДЕНЦИИ, ОДНАКО

Идея ямского сбора, или повсеместной платы за километры, не только антиконституционна, но и антигуманна. Помимо упомянутых г-ном Блинкиным акцизов, включенных в цену топлива и оплаченных конечным потребителем, все мы еще платим и транспортный налог.

И если вспомнить сравнительно недавнюю историю, этот последний нам неоднократно обещали изничтожить, параллельно подняв ставку акциза. И что же? Акцизы подняли, и налог оставили. Теперь давайте еще и за дороги будем деньги драть нещадно. А сокращать расходы — это дело дурное. Асфальт кладем в лужи, новые бордюры меняем на еще более новые. Дороги строятся так качественно, что через пару лет приходят в негодность.

Как всегда, портал «АвтоВзгляд» обращает внимание почтеннейшей публики на тенденцию. В «Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года» МВД объявило граждан предпенсионного и пенсионного возраста самой опасной возрастной группой и на этом основании предложило максимально усложнить им жизнь.

Президент РОАД Алексей Подщеколдин ратовал за повышение ставки транспортного налога для автомобилей старше 15 лет. В концепцию развития телерадиовещания до 2035 года собирались включить требование об обязательной установке FM-модулей во все автомобили, ввозимые в Россию.

Все вышеперечисленные инициативы были благополучно похоронены, однако ежемесячно на свет божий рождаются новые планы финансового ущемления водителей. Один из них и был представлен на форуме Kazan Digital Week.