В России повысят скоростной режим на двух федеральных трассах

В нашей стране с 13 апреля введут повышенный скоростной режим на определенных участках федеральных трасс М-4 «Дон» и М-11 «Нева». В результате водители легковушек и грузовиков с разрешенной максимальной массой до 3,5 т смогут легально ездить быстрее.

Об этом в своем канале в национальном мессенджере Max сообщила государственная компания «Автодор». Ее представители напомнили, что скоростные ограничения вводились на зимний период, но теперь их отменят ради более комфортного движения, поскольку погода стала более благоприятной.

Максимальную разрешенную скорость на участке автодороги М-4 «Дон» с 297-го по 322-й км повысят до 110 км/ч. Одновременно до 130 км/ч вырастет максимальный порог на отрезке трассы М-11 «Нева» от 59-го км в Подмосковье до Северной столицы. В таком же темпе разрешат ехать с 517-го по 544-й км магистрали М-4 «Дон», объезжая населенные пункты Новая Усмань и Рогачевка.

В весенне-летний период скоростной режим в России повышают каждый год, если обеспечены необходимые условия безопасности дорожного движения, подчеркнули в «Автодоре».

