В столице подорожал проезд по Московскому скоростному диаметру

В столице подняли плату за проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД). Нововведения коснулись только максимально загруженных часов по будням, стоимость транзита по-прежнему составляет 950 рублей.

Об этом сообщается на официальном сайте внутригородской скоростной магистрали. С 10 апреля операторы автодороги начнут брать с проезжающих по ней водителей на 4 рубля больше за участок, чем прежде. Итоговая планка поднимется до 19 «целковых».

Согласно действующим правилам, загрузка МСД считается критической исключительно по будним дням, обычно с понедельника по пятницу, и в строго определенное время. В частности, речь идет о периодах с 7:00 до 11:00, а также с 16:00 до 20:00 по московскому времени.

Напомним, в случае МСД автомобилистам приходится платить за проезд, когда машина въезжает на конкретный участок и выезжает с него в часы загрузок. Но если легковушка оказалась на магистрали, например, в 6:55, а покинула ее в 7:30, то расходов не будет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что на МСД установили сотни дорожных камер с нейросетями.