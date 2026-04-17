В России призвали строить только платные дороги

В нашей стране предложили заняться строительством платных автомобильных дорог, исключив общедоступную альтернативу. При необходимости инициативу можно расширить на разные регионы. Соответствующее письмо направили вице-премьеру, полпреду Президента РФ в ДФО Юрию Трутневу.

Как сообщает «Российская газета», идея принадлежит Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов (АИИК). В документе идет речь о территориях нашей страны, где вообще нет дорог, либо они существуют лишь номинально. В частности, проект на сегодняшний день касается исключительно Дальнего Востока.

По мнению главы упомянутой организации Марии Ярмальчук, на участках Крайнего Севера и Дальнего Востока пока остающихся без дорог не может быть альтернативного бесплатного проезда. Действующие правила обязывают инвестора вкладываться сразу в две трассы вместо одной — бесплатную и платную. В итоге из-за таких критериев не появится ни одной, подчеркнула г-жа Ярмальчук.

Уточняется, что без введения платы за проезд инвестор не сможет вернуть свои вложения в магистраль с учетом затрат на ресурсы, логистику, сроки доставки, работу вахтовым методом и непродолжительного строительного сезона.

Однако г-н Трутнев счел инициативу нецелесообразной. «Дорожное» законодательство защищает права граждан, и такая практика является обоснованной, отметил вице-премьер.

