До 2030 года «Автодор» получит на платные дороги более 1 трлн рублей

На ближайшие пять лет российские власти выделят «Автодору» на строительство платных дорог более 1 трлн рублей. Объем финансирования вырос на 173 млрд.

Об этом гласит обновленная редакция программы деятельности упомянутой госкомпании. Теперь она может рассчитывать на 1,05 трлн рублей до 2030 года. Поступления из федерального бюджета составят 856 млрд, остальное добавят из других источников. Протяжённость дорог под управлением «Автодора» должна вырасти за указанный период до 6,51 тыс. км с прежних 6,26 тыс.

В список свежих проектов включен северный обход Владимира, участок войдет в состав федеральной магистрали М-12 «Восток». Станет платным отрезок трассы М-8 «Холмогоры» от автодороги А-108 до границы с Ярославской областью. Еще запланировано строительство «платки» в обход села Петровское от рубежей Владимирской области до Переславля-Залесского, отмечает «Коммерсант».

В документе также упоминаются развязки ЦКАД с Фряновским и Щелковским шоссе и М-12 с А-107 в районе Ногинска. «Автодору» передадут связку Рублево-Архангельского шоссе, Одинцово и трассы М-1 — Красногорское шоссе. Другим крупным проектом станет участок трассы М-4 «Дон» от Джубги до Геленджика, не будем забывать и про обход Тюмени.

