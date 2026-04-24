Оператор трассы М11 «Нева» опять повышает плату за проезд, но можно сэкономить

В какие дни дорога до дачи подорожает и как платить меньше

С конца апреля по начало ноября 2026 года на подмосковном участке трассы М11 «Нева» начнут действовать повышенные расценки за проезд по пятницам и выходным — однако у водителей есть несколько способов снизить расходы почти вдвое

Артем Князев

На участке «платки» от Москвы до Солнечногорска с 24 апреля по 1 ноября 2026 года вводятся сезонные тарифы. Решение оператора продиктовано ежегодным всплеском трафика в период массовых загородных выездов, и повышая прайсы он рассчитывает таким образом равномернее распределить нагрузку на дорогу в самые напряженные дни.

Новые расценки затронут все категории транспортных средств без исключения. Повышение будет действовать по пятницам, субботам и воскресеньям — и только на тех направлениях, которые традиционно используются для поездок на дачу. В остальные дни недели, а также на маршрутах, не связанных с загородными выездами, стоимость проезда останется прежней даже в выходные.

Параллельно с введением сезонных тарифов будет проведена индексация абонементов. Предыдущая корректировка их стоимости состоялась в октябре 2024 года, так что повышение можно считать ожидаемым. Вместе с тем у регулярных пользователей трассы остается несколько возможностей существенно сократить расходы.

Для тех, кто выбирается за город по выходным, предусмотрены специализированные абонементы с фиксированной стоимостью. Абонемент «Выходной день» рассчитан на одну поездку туда и обратно, «Дачный» включает восемь поездок, существует также вариант на десять поездок. По расчетам оператора, применение таких пакетов позволяет сэкономить до 50% по сравнению с разовой оплатой проезда без транспондера.

Еще более выгодное решение — сам транспондер. Его использование снижает стоимость одной поездки от Москвы до Солнечногорска на сумму до 230 рублей. Для водителей, которые пользуются магистралью практически ежедневно, предусмотрены абонементы на 20 и 30 поездок. В отличие от «дачных» пакетов, они действуют в любой день недели — и в будни, и в выходные. Максимальная экономия в этом случае достигает 70% от базовой стоимости проезда.

Автомобилистам, планирующим дачный сезон, имеет смысл заранее просчитать, какой формат оплаты окажется для них наиболее выгодным: при регулярных поездках разница между разовой оплатой и использованием абонемента с транспондером может составить заметную сумму уже по итогам одного летнего месяца.

