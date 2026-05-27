Эксперты считают, что ФАС не сможет остановить рост цен на бензин в России

Однако прайсы на АЗС, особенно в регионах, продолжают расти. Как именно антимонопольщики будет определять «необоснованность» ценников на заправках и какие санкции последуют — вопросы пока открытые. В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» считают, что предупреждения ФАС — прямой индикатор ужесточения контроля, но их эффективность пока ограничена:
— ФАС чаще действует по факту уже состоявшегося нарушения, а не превентивно. Механизм оперативного реагирования на скачки цен в реальном времени отсутствует, что позволяет нефтяным компаниям компенсировать свои потери за счет конечного потребителя. При этом сами публичные предупреждения все же создают некийпсихологический барьер, который сдерживает неконтролируемый рост биржевых котировок, — пояснили эксперты.
Критерии обоснованности роста цен, подчеркивают специалисты, прописаны в методиках ФАС. Обоснованным считается изменение себестоимости того или иного товара (и моторное топливо — не исключение) из-за объективных факторов: повышения акцизов, роста железнодорожных тарифов, сезонного всплеска спроса, подорожания сырья в пределах официальной инфляции.
Необоснованным признают рост, вызванный ориентацией на мировые цены, а также синхронное повышение цен несколькими крупными игроками в регионе без документального подтверждения затрат. ФАС также анализирует разрыв между оптовой и розничной ценой: если биржевая стоимость выросла незначительно, а на заправках цена подскочила на 5-10%, это прямой повод для внеплановой проверки.
Проверка по факту нарушения обычно длится от одного до трех месяцев, включая экономический анализ. По срочным сигналам ведомство может выдать предостережение в течение нескольких дней, но полноценное дело и штрафы следуют только по итогам длительного расследования.
— На практике наибольшую сложность представляет доказательство умысла в завышенном ценообразовании, поэтому реальное сдерживание роста цен пока остается более эффективным инструментом, чем наказание за уже допущенные нарушения, — резюмировали в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».