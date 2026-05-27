Эксперты считают, что ФАС не сможет остановить рост цен на бензин в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила нефтяные компании: внутренние цены на бензин и дизтопливо нельзя привязывать к «зарубежным ценовым индикаторам» — то есть к мировым ценам на нефть. Это сигнал, что ФАС намерена жестче контролировать топливный рынок. Иными словами, даже если нефть на мировых биржах дорожает, российские производители не вправе автоматически перекладывать этот рост на водителей без экономического обоснования.

Однако прайсы на АЗС, особенно в регионах, продолжают расти. Как именно антимонопольщики будет определять «необоснованность» ценников на заправках и какие санкции последуют — вопросы пока открытые. В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» считают, что предупреждения ФАС — прямой индикатор ужесточения контроля, но их эффективность пока ограничена:

— ФАС чаще действует по факту уже состоявшегося нарушения, а не превентивно. Механизм оперативного реагирования на скачки цен в реальном времени отсутствует, что позволяет нефтяным компаниям компенсировать свои потери за счет конечного потребителя. При этом сами публичные предупреждения все же создают некийпсихологический барьер, который сдерживает неконтролируемый рост биржевых котировок, — пояснили эксперты.

Критерии обоснованности роста цен, подчеркивают специалисты, прописаны в методиках ФАС. Обоснованным считается изменение себестоимости того или иного товара (и моторное топливо — не исключение) из-за объективных факторов: повышения акцизов, роста железнодорожных тарифов, сезонного всплеска спроса, подорожания сырья в пределах официальной инфляции.

Необоснованным признают рост, вызванный ориентацией на мировые цены, а также синхронное повышение цен несколькими крупными игроками в регионе без документального подтверждения затрат. ФАС также анализирует разрыв между оптовой и розничной ценой: если биржевая стоимость выросла незначительно, а на заправках цена подскочила на 5-10%, это прямой повод для внеплановой проверки.

Проверка по факту нарушения обычно длится от одного до трех месяцев, включая экономический анализ. По срочным сигналам ведомство может выдать предостережение в течение нескольких дней, но полноценное дело и штрафы следуют только по итогам длительного расследования.

— На практике наибольшую сложность представляет доказательство умысла в завышенном ценообразовании, поэтому реальное сдерживание роста цен пока остается более эффективным инструментом, чем наказание за уже допущенные нарушения, — резюмировали в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».