Полный бак за полцены: как российские автовладельцы учатся экономить на топливе

Цены на бензин растут быстрее, чем успевают пустеть баки. Однако опытные водители давно выработали систему, которая позволяет тратить на заправку значительно меньше обычного! Причем без ущерба для комфорта и качества топлива. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Большинство автомобилистов заправляются там, где удобно, а не там, где выгодно. Между тем, разница в цене между соседними АЗС в одном городе (все зависит от поставщика топлива, логистики и других факторов) может достигать 20-30 копеек за литр, а вдалеке от больших мегаполисов — и целого рубля.

Да, на первый взгляд такая экономия может выглядеть несущественной, но если взять за правило всегда заправляться там, где хоть на несколько копеек дешевле, то за год выйдет очень существенная сумма.

Отслеживать цены на колонках помогают различные приложения «Яндекс», «2ГИС» и целый ряд специализированных приложений — они показывают актуальную стоимость горючего на ближайших станциях. Пользоваться ими стоит ввести в привычку.

Фото avtovzglyad.ru

Отдельный совет — избегать заправок у федеральных трасс и вблизи аэропортов. Их владельцы прекрасно понимают, что водитель с пустым баком в чистом поле выбирать не станет, и пользуются этим в полной мере. Цены здесь стабильно выше на десять-пятнадцать процентов. Стоит немного потерпеть и съехать в ближайший населенный пункт.

Что касается выбора сети, то крупные федеральные бренды выигрывают не только по стабильности качества топлива, но и по развитости программ лояльности, которые при грамотном использовании дают вполне ощутимую выгоду. При этом, что любопытно, карты лояльности сетевых АЗС есть у многих водителей, но пользуются ими вдумчиво единицы.

Между тем, накопительные программы крупных торговцев топливом возвращают от одного до трех процентов стоимости каждой заправки в виде баллов, которые затем конвертируются в бесплатные литры. Это немного, но при регулярных заправках за год опять же набегает вполне прилично.

И куда интереснее становится картина, если добавить к этому банковский кешбэк. Ряд российских банков выделяет заправки в отдельную категорию повышенного вознаграждения — до пяти процентов от суммы покупки. А иногда они запускают акции, по которым кешбэк на АЗС достигает десяти и даже двадцати процентов. Если платить картой с такими условиями и одновременно копить баллы по программе лояльности заправки, выгода удваивается. Схема требует минимальных усилий — нужно лишь один раз разобраться в условиях и завести нужные карты.

Фото avtovzglyad.ru

При этом надо помнить, что даже самая выгодная заправка не спасет, если автомобиль сжигает топливо впустую. Что происходит сплошь и рядом из-за неправильной манеры вождения и элементарного невнимания к техническому состоянию ТС. Главный враг экономичной езды — резкие разгоны и торможения. Водитель, который смотрит далеко вперед, заблаговременно отпускает газ перед светофором и разгоняется плавно, тратит на топливо до двадцати процентов меньше, чем тот, кто постоянно давит то на газ, то на тормоз.

Кондиционер в городских пробках — еще одна статья незаметных расходов. В режиме медленного движения он съедает от половины до полутора литров топлива на сто километров. В жаркий день в пробке проще открыть окна. Отдельного внимания заслуживает давление в шинах. Недокачанное всего на пол атмосферы колесо увеличивает расход топлива на три-пять процентов. Проверить давление можно бесплатно на любой заправке — и тем не менее большинство водителей вспоминают об этом лишь когда шина выглядит откровенно спущенной.

Засоренный воздушный фильтр увеличивает расход на десять-пятнадцать процентов, изношенные свечи зажигания — еще на пять-десять. И это не абстрактные цифры: на практике запущенный автомобиль с забитыми фильтрами и старыми свечами может сжигать на треть больше топлива, чем исправный той же модели. Своевременное техническое обслуживание — не расход, а инвестиция, которая окупается на каждой заправке.

Не стоит также подолгу прогревать двигатель на холостых оборотах. Современным автомобилям достаточно одной-двух минут, после чего можно трогаться и ехать в спокойном режиме — двигатель выйдет на рабочую температуру быстрее в движении, чем стоя на месте.

Если собрать все перечисленное воедино — выгодную заправку, карту с кешбэком, спокойный стиль вождения и исправный автомобиль, экономия на топливе составит от пятнадцати до двадцати пяти процентов от привычных трат.