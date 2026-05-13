Эксперт объяснил, почему дефицита и резкого роста цен на АЗС России не будет

В России зафиксировали нехватку бензина АИ-95. Спрос на эту марку перед летним сезоном растет быстрее предложения, а внебиржевые объемы уходят с наценкой 10%. Причина — внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах и снижение первичной переработки. НПЗ, по данным «Национального биржевого ценового агентства» вынуждены перераспределять мощности в пользу более социально значимого АИ-92. Но в целом, заявляют эксперты портала «АвтоВзгляд», ситуация с горючим в стране под контролем.

По итогам биржевых торгов 8 мая объем реализованного бензина в России составил 32,64 тыс. тонн — на 5,9% меньше, чем на предыдущей сессии. Продажи АИ-92 упали на 8,9%, до 20,34 тыс. тонн, а АИ-95, наоборот, выросли на 1,5%, до 12,24 тыс. тонн. При этом неудовлетворенный платежеспособный спрос достиг по АИ-92 23,46 тыс. тонн, по АИ-95 — 26,34 тыс. тонн. И чего в итоге ждать отечественным автовладельцам дальше, порталу «АвтоВзгляд» объяснил эксперт консалтинговой компании NEFT Research, специализирующейся на изучении топливных и сырьевых рынков, Сергей Фролов.

По его словам, внеплановые ремонты на отечественных НПЗ — это сегодня уже не разовая история, а системная проблема, вызванная ударами по заводам всем имеющимся у врага арсеналом вооружений. Никто не может прогнозировать, что и куда прилетит, считает наш собеседник. При этом сроки восстановления каждого предприятия зависят от степени повреждений, причем никто не мешает укронацистам во время ремонта нанести новый удар. Поэтому прогнозировать объем выпадающих перерабатывающих мощностей абсолютно невозможно — цифра может меняться ежедневно.

— В связи с этим рост розничных цен на топливо неизбежен. Но регуляторы постараются удержать их в пределах инфляции плюс пара процентов на рост акцизов. Для этого будут использоваться все доступные механизмы, в том числе импорт, — отметил Фролов.

И учитывая сказанное, делаем вывод, что массового дефицита бензина АИ-95 с пустыми заправками и очередями не случится. Однако отдельные локальные перебои на независимых АЗС весной и летом 2026 года возможны. Цены перед сезоном почти неизбежно вырастут — скорее всего, в пределах 5-10% к майским уровням.

— Но сложившаяся ситуация, — подчеркивает Фролов, — не катастрофа, а сочетание нескольких факторов. Внеплановые ремонты сократили выпуск высокооктановых бензинов. Переработка нефти в первом квартале снизилась, а спрос на АИ-95 традиционно растет быстрее, чем на АИ-92. Биржевые объемы АИ-95 в апреле были аномально низкими, а внебиржевые поставки шли с премией 5-10%. При этом вертикально-интегрированные компании сохраняют резервы для своих сетей, а Правительство РФ уже вернуло демпфер в полном объеме, что стимулирует поставки на внутренний рынок.

И поводя итог, можно сказать, что рост розничных цен будет сдерживаться административно и уложится в социально приемлемые рамки. Более вероятный сценарий — постепенное подорожание выше общей инфляции, но не критичное для рынка. Основные риски — у независимых заправок и в регионах с логистическими проблемами, — заключает специалист.