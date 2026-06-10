Стало известно, когда парковки Москвы будут бесплатными в июне

В честь грядущего Дня России водителям разрешат парковаться в столице бесплатно. Благодаря решению властей, автомобилисты могут рассчитывать сразу на два дня — 12 и 13 июня, ближайшую пятницу и субботу.

Об этом в своем канале в национальном мессенджере Max сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Оказалось, что в озвученных временных рамках местные власти разрешат безвозмездно оставить машину на улицах, где обычно приходится отдавать по 380, 450 или 600 рублей в час.

Временные нововведения также касаются зон с динамическими тарифами. Однако стоянки, оборудованные шлагбаумами, продолжат работать по привычной схеме независимо от праздничного распорядка, подчеркнул градоначальник.

Кстати, в 2026 году в Москве удастся не тратить деньги на парковку 71 день. К ним относят 50 воскресений с определенными ограничениями и 21 праздничный день. Не считая ближайших выходных, в последней категории остались только 4 ноября и 31 декабря.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в нашей стране планируют изменить правила оплаты парковки. Минтранс уже разработал профильный законопроект.