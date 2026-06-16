Бензин «Евро-3» вернулся в Россию: стоит ли паниковать

Стоило в новостной ленте появиться очередному сообщению о послаблениях для производителей моторного топлива, как интернет мгновенно накрыло волной паники. Одни уже хоронят современные моторы, другие готовятся запасаться присадками, третьи уверены, что на заправках вот-вот начнут продавать бензин уровня «Евро-3» под видом «Евро-5». Портал «АвтоВзгляд» в беседе с с генеральным директором компании MIGTORG Александром Коротковым выяснил, что происходит на бензоколонках на самом деле..

Эксперт рассказал, что сегодня на самом деле льют в баки машин на АЗС

— А где у нас случилось?

— Пара незаметных пустяков...

Именно этот диалог лучше всего характеризует реакцию интернетовских «бабушек-болтушек-вредительниц» на новости про постановление Правительства РФ о послаблениях требований к топливу. Ленты мгновенно наполнились страшилками, живописующими гибель катализаторов и скорый конец современного автопарка страны. Но если убрать эмоции, выясняется простая вещь: новость-то и не новость вообще. Мы живем с этим решением еще с 2025 года.

Правительство вынуждено идет по пути управляемого компромисса. Для отдельных НПЗ смягчили часть требований к процессу производства топлива, чтобы при необходимости увеличить выпуск бензина и снизить риск его дефицита. Речь идет не о возврате к старым стандартам, а о временном антикризисном механизме. Хотя, конечно, нет ничего более постоянного, чем временное... Тогда возникает другой вопрос: если такое топливо производится, то где оно используется?

Основные потребители — военные, сельхозпредприятия и коммунальные службы. Это так называемые закрытые заказчики, техника которых менее чувствительна к качеству топлива. Поэтому розничная продажа такого бензина пока выглядит крайне маловероятной. Но именно слово «маловероятной» и заставляет нервничать владельцев современных ТС. Что будет, если бензин с параметрами «Евро-3» все-таки окажется в баке машины, рассчитанной на «Евро-5»? На этот вопрос отвечает Александр Коротков:

Фото avtovzglyad.ru

— Для современных иномарок с экологическими классами «Евро-4», «Евро-5 «и выше — то есть с катализатором, лямбда-зондами и чувствительной электроникой — топливо стандарта «Евро-3» представляет вполне осязаемую угрозу. Повышенное содержание серы постепенно забивает катализатор и сажевый фильтр.

Сера соединяется с конденсатом внутри двигателя, что может приводить к образованию кислотных соединений, которые разрушают моторное масло, ухудшая его смазывающие и моющие свойства. Под удар попадают и поршневые кольца, которые залегают и теряют подвижность, однако подчеркиваю, не от единственной заправки. Правда, вряд ли все это случится от разовой заправки «плохим» бензином: речь идет, прежде всего, о накопительном эффекте, — объясняет эксперт.

— А вот для старых машин ситуация выглядит иначе, — продолжает собеседник портала «АвтоВзгляд. — В ТС без катализатора — это подержанные отечественные авто, иномарки до 2005-2008 годов выпуска, а также те, с которых катализатор намеренно снят «по пробегу» и электроника перепрошита под «Евро-2» — ситуация диаметрально противоположная.

В их конструкции попросту нет тех чувствительных элементов, что страдают от серы. Единственный технический нюанс, который рекомендую учитывать при долгосрочной эксплуатации автомашины на «Евро-3», это замена масла не на 10 000 км пробега, а на 7000-8000. Иными словами, для владельцев таких машин главной мерой профилактики остается не поиск чудодейственных решений, а более внимательное отношение к регламентному обслуживанию...

Фото avtovzglyad.ru

Практические выводы для автомобилиста просты — заправляться на сетевых АЗС, использовать по возможности топливо «Евро-5», чаще менять смазку, следить за состоянием катализатора, лямбда-зондов и форсунок. Главный же вывод, к которому пришел портал «АвтоВзгляд», выглядит еще проще.

Проблема сегодня не в том, что бензин «Евро-3» внезапно вернулся, а в том, что любые новости о топливе у нас традиционно вызывают больше паники, чем желания внимательно прочитать и понять написанное.

И пока бензин пониженного экологического класса будет производиться, для «закрытых заказчиков», самые громкие «катастрофы» на эту тему будут происходить исключительно в комментариях под «жаренными», как одесские глосики, новостями.