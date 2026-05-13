Принуждение к электромобилю: мир вступает в сильнейший топливный кризис

Продолжающийся конфликт США с Ираном, в рамках которого опытнейшие стратеги лучших в мире аналитических и консалтинговых компаний не просчитали перспектив перекрытия Ормузского пролива (или наоборот — просчитали и к тому стремились?) уже привел к тому, что уровень добычи нефти упал на минимумы за последние 30 лет, как и ее переработка. Многие автомобилисты банально не могут купить на заправке ни бензин, ни дизель, а власти ряда стран уже предложили своим гражданам сидеть дома и отказаться от автомобиля. К чему дело идет и кто в итоге всех этих пертурбаций окажется «у руля» — на портале «АвтоВзгляд».

Несмотря на многочисленные заявления с разных концов земного шара, речи о завершении войны в Ормузском проливе пока не идет: Иран не согласен с американскими условиями, а США — с иранскими. Ракеты летят, выстрелы звучат, пролив — перекрыт. Нефть никуда не плывет, а рынки набухают дефицитом. И государственные запасы у абсолютного большинства потребителей углеводородов не позволят спокойно переждать кризис — самый настоящий нефтяной кризис, которого мир не знал с прошлого века: цена барреля составляет сегодня более чем 100 долларов.

Как верно было подмечено экспертами, первой хлебнула горя от перекрытия того самого пролива, чье название весной 2026-го года выучили по всему миру, Индия: в самой населенной стране на белом свете уже начались перебои с топливом, а премьер-министр Нарендра Моди призвал нацию бережнее обращаться с горючим. Спрос на традиционные автомобили на мощнейшем и обладающем огромным потенциалом индийском рынке в таком случае будет снижаться, ведь ездить на них уже не выйдет. Вернее, выйдет, но не у всех.

Следующие на очереди — Китая и Европа: гигантские «поднебесные» запасы соседствуют со столь же объемным потреблением, а в Старом Свете банально нет такого количества хранилищ, чтобы запастись на год или два. Ключевой момент — осознание того факта, что добыча нефти падает, а рынок сырой нефти с начала марта не досчитывает уже 8,6 млн баррелей в сутки, что делает текущую ситуацию самой сложной с 1990-х годов. И быстро «открутить фарш назад» не получится: это задача на месяцы, а не на дни. Американские экономисты считают, что хранилища США опустеют к началу июля.

В такой ситуации урезать потребление нефтепродуктов начнут, конечно, с автомобилистов: социальную сферу и авиацию будут беречь до последнего, а вот частника с его машиной никто не пощадит.

И тут всплывает логичный вопрос: а не к последней ли капле нефти приурочен электрогрузовик от Tesla? Бензина и дизеля не будет на колонках, но электричество-то в розетке останется, не так ли? Обладание электромобилем в числе прочего гарантирует независимость от АЗС, позволяя «заправляться» даже дома.

Так на мельницу «электромобильности» уже хлынул поток, способный раскрутить даже полный застой. И автопроизводители будут просто обязаны реагировать: пара месяцев нефтяного дефицита, и покупатель пойдет менять свои бензиновые и дизельные машины на «электрички». Видимо, Илон Маск все же получит свои дивиденды. Как же хорошо, что нам все это «счастье» не грозит! Или?..