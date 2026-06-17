Неприкосновенный запас: стоит ли купить бочку бензина и поставить ее в гараж на всякий случай

Ограничения на продажу топлива, которые добрались уже и до центральной России, вызвали у отечественных автомобилистов безусловный рефлекс: закупаем впрок! Реакция понятная и прогнозируемая: мы издревле запасаемся, прошлые кризисы научили, однако в случае с горючим стоит «охладить пыл»: бочка бензина в гараже и сарае — это не просто НЗ. Это еще и очень опасное соседство. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Два вопроса, на которые стоит ответить, прежде чем делать запасы моторного топлива

Итак, в телеграмм-каналах активно расползаются слухи, что «крымский топливный кризис» добрался с полуострова и до наших столичных широт: в некоторых регионах Центральной России начали ограничивать выдачу бензина на АЗС. Ограничение, правда, довольно комфортное — не более сорока литров в руки — но все же ограничение.

А когда такие сообщения появляются в ленте новостей — народ рефлекторно бежит не просто заправлять полный бак, а еще и закупать топливо впрок, порой в товарных объемах. Почему так происходит — ясно: повидали всякого — научились ни на кого не надеяться. Но запасаясь емкостями с бензином, стоит самому себе ответить на два вопроса.

Первый: как хранить? Бензин — штука крайне огнеопасная, во многих ГСК и вовсе запрещенная. Один неверно брошенный окурок или искра — сгорит все и вся, не потушишь: рядом обязательно найдутся шины, масла и прочие обязательные атрибуты гаража. А проходы, как правило, завалены очень нужным мусором.

Фото Oleg Spiridonov/globallookpress.com

Поэтому даже одна канистра — повод для санкций. Чего уж говорить про бочку?

Держать топливо на даче в сарае — вариант еще хуже: вокруг деревянные, плотно настроенные домишки, впереди — жаркое лето, в парадигме которого спрятанная под шифером бочка топлива — бомба замедленного действия. Стоит ли риск того?

Второй вопрос, по традиции — зачем так много? Бензин имеет свойство очень оперативно испаряться и окисляться: бочка, как и канистра, не герметичны. А в «заводской таре» нам, автомобилистам, никто не продаст. Многие мотористы, например, убеждены, что срок хранения топлива в баке — не более трех месяцев, после чего оно уже мало похоже на горючее.

Высокая температура — все лето впереди — лишь ускоряет процесс. Причем для АИ-92 процессы «старения» протекают быстрее, чем для АИ-95.

Добавим сюда снижение требований к производству моторного топлива, что подписали для НПЗ намедни, и получим еще горы выпавших в осадок присадок, уж простите за оксюморон. Надо оно вам?

Фото Oleg Spiridonov/globallookpress.com

Для собственного спокойствия и в качестве «таблетки от стресса» стоит, разве что, запастись канистрой бензина «на всякий случай». Повторюсь, что подобное решение необходимо не на случай кризиса, который откровенно раздут, а для снижения градуса нервного напряжения.

А после покупки — обязательно поставить себе «напоминалку»: залить купленное на эмоциях в бак через месяц, чтобы не пропало. Как видится, подобная процедура выглядит наиболее верной реакцией на новостной шторм, синтетический и вызванный искусственно рядом заинтересованных лиц.