Неприкосновенный запас: стоит ли купить бочку бензина и поставить ее в гараж на всякий случай

Итак, в телеграмм-каналах активно расползаются слухи, что «крымский топливный кризис» добрался с полуострова и до наших столичных широт: в некоторых регионах Центральной России начали ограничивать выдачу бензина на АЗС. Ограничение, правда, довольно комфортное — не более сорока литров в руки — но все же ограничение.
А когда такие сообщения появляются в ленте новостей — народ рефлекторно бежит не просто заправлять полный бак, а еще и закупать топливо впрок, порой в товарных объемах. Почему так происходит — ясно: повидали всякого — научились ни на кого не надеяться. Но запасаясь емкостями с бензином, стоит самому себе ответить на два вопроса.
Первый: как хранить? Бензин — штука крайне огнеопасная, во многих ГСК и вовсе запрещенная. Один неверно брошенный окурок или искра — сгорит все и вся, не потушишь: рядом обязательно найдутся шины, масла и прочие обязательные атрибуты гаража. А проходы, как правило, завалены очень нужным мусором.
Поэтому даже одна канистра — повод для санкций. Чего уж говорить про бочку?
Держать топливо на даче в сарае — вариант еще хуже: вокруг деревянные, плотно настроенные домишки, впереди — жаркое лето, в парадигме которого спрятанная под шифером бочка топлива — бомба замедленного действия. Стоит ли риск того?
Второй вопрос, по традиции — зачем так много? Бензин имеет свойство очень оперативно испаряться и окисляться: бочка, как и канистра, не герметичны. А в «заводской таре» нам, автомобилистам, никто не продаст. Многие мотористы, например, убеждены, что срок хранения топлива в баке — не более трех месяцев, после чего оно уже мало похоже на горючее.
Высокая температура — все лето впереди — лишь ускоряет процесс. Причем для АИ-92 процессы «старения» протекают быстрее, чем для АИ-95.
Добавим сюда снижение требований к производству моторного топлива, что подписали для НПЗ намедни, и получим еще горы выпавших в осадок присадок, уж простите за оксюморон. Надо оно вам?
Для собственного спокойствия и в качестве «таблетки от стресса» стоит, разве что, запастись канистрой бензина «на всякий случай». Повторюсь, что подобное решение необходимо не на случай кризиса, который откровенно раздут, а для снижения градуса нервного напряжения.
А после покупки — обязательно поставить себе «напоминалку»: залить купленное на эмоциях в бак через месяц, чтобы не пропало. Как видится, подобная процедура выглядит наиболее верной реакцией на новостной шторм, синтетический и вызванный искусственно рядом заинтересованных лиц.