Двигатель авто с ГБО: как газовое топливо влияет на его систему смазки

Перевод автомобиля на газовое топливо — распространенное техническое решение, используемое водителями в целях экономии. Однако многие автовладельцы не до конца понимают, как пропан-бутан или метан воздействуют на двигатель, особенно на его систему смазки. Портал «АвтоВзгляд» разбирался в нюансах работы таких агрегатов и их воздействии на моторное масло.

Для начала немного технической информации, поясняющей процессы сгорания газового топлива. Одна из его важных особенностей в том, что горючая смесь пропана или метана с воздухом имеет более высокое октановое число, чем бензин.

Что позволяет двигателю работать без детонации даже при повышенной степени сжатия. Но при этом у газа фиксируется более высокая температура горения. Он выделяет больше тепловой энергии, однако сгорает медленнее. Что в итоге определяет два ключевых аспекта эксплуатации, требующих повышенного контроля.

Первый — повышенные термические нагрузки, из-за чего температура в камере сгорания растет. Что, в свою очередь, ведет к не нормативному нагреву поршней, колец и цилиндров. Второй аспект тоже критичен, так как связан с изменением химического состава выхлопных газов. Напомним, что при сжигании газовоздушной смеси образуется больше водяного пара и меньше сажи, но возможен и избыток не сгоревших углеводородов. Очевидно, что все перечисленные факторы напрямую влияют на состояние моторного масла.

Фото портала АвтоВзгляд

Применительно к системе смазки газового двигателя специалисты выделяют несколько проблем. В числе наиболее значимых — ускоренное окисление моторной смазки и снижение ее антикоррозионных свойств.

Высокие температуры способствуют быстрому разложению присадок, потере защитных свойств и образованию зольных отложений. А окисленная смазка создает на деталях мотора лаковый слой, ухудшающий теплоотвод и увеличивающий их износ.

Другой момент — разжижение масла несгоревшим топливом. Так, если газовая смесь не полностью сгорает (такое случается, например, при нарушении настроек ГБО), его остатки просачиваются в картер, смешиваясь с маслом. Это снижает вязкость масла и ухудшает его смазывающие характеристики.

Поэтому, чтобы продлить ресурс двигателя, работающего на газе, надо регулярно проверять состояние газобалонного оборудования. Неисправности узлов этой системы (например, неправильная регулировка топливной смеси) способны значительно ускорить деградацию залитой в мотор смазки.

Фото портала АвтоВзгляд

И, конечно же, для газовых силовых агрегатов очень важно правильно подбирать моторные масла. В частности, специалисты рекомендуют использовать так называемые малозольные масла, отличающиеся пониженным содержанием металлорганических присадок.

Отметим, что автомобильные смазывающие материалы данной категории есть и на российском рынке, причем к нам их поставляют не только отечественные, но и зарубежные производители. Из числа последних можно выделить, например, немецкую компанию Bizol, выпускающую лубрикант серии Technology 5W-30 C3.

Это моторное масло, разработанное на базе оригинальных синтетических компонентов, содержит специальный пакет присадок с пониженным содержанием соединений серы, фосфора и хлора. Такая рецептура обеспечивает лубриканту высокую стабильность рабочих характеристик при использовании в современных автомобилях, переоборудованных под использование природного или сжиженного газа (CNG/LPG).

Кроме того, отмечают разработчики, данная моторная смазка полностью совместима и с различными системами нейтрализации выхлопа (в том числе DPF и GPF), что создает условия для их длительной бесперебойной работы.