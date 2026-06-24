В России расширили ограничения на продажу топлива

Все больше российских регионов вводят временные ограничения на отпуск бензина и дизеля. Соответствующие меры принимают как местные власти, так и топливные компании, используя различные механизмы.

Как сообщает «Коммерсант», на фоне повышенного спроса на сетевых заправочных станциях Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) разрешили продавать топливо только в одном формате. Оно должно заливаться непосредственно в бак автомобиля, заполнить канистры или что-то подобное уже не удастся. На заправку одной машины на частных АЗС установили лимит в 40 — 70 литров.

Топливные компании уверяют, что у них нет проблем с запасами. Нововведения на большинстве АЗС связаны с их собственной инициативой, направленной на равномерное распределение горючего среди населения, отмечает департамент экономики региона. Уточняется, что ограничения являются исключительно временными, и от них откажутся, как только нормализуется спрос.

Напомним, аналогичные меры действуют на ряде заправок в Тюменской области. Там решили установить лимиты на объемы отпускаемого топлива. То же самое происходит на отдельных АЗС в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО-Югре). Запрет заливать топливо куда-либо, кроме автомобильного бака, появился в Брянской и Курской областях.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что сейчас происходит на автозаправках Москвы и Подмосковья.