Стало известно, насколько сильно в России подорожал бензин

Это произошло за неделю, а именно с 16 по 22 июня, прежде за тот же объем на заправках просили 69,11 «целковых». В случае дизеля прибавка оказалась ощутимее. Она составила 2,25 рубля, дело дошло до 82,93 «деревянных».

С начала года цены выросли почти на 10%

Такими цифрами поделился Росстат. По словам экспертов, средняя цена литра бензина увеличилась на 9,8%, если проводить параллель с концом прошлого года. Аналитики обратили внимание что прайс обогнал инфляцию. В то же время стоимость дизеля подросла на 8,6%.

Наценка на 92-й бензин вылилась в 10%, а для 95-го — в 9,7%. Топливо марки АИ-98 подорожало чуть менее ощутимо — на 7,9%. В среднем за литр всех перечисленных видов горючего пришлось платить 67,54 либо 73,20 и 96,51 рубля в зависимости от октанового числа.

В общей сложности ценники на топливо переписали в 78 российских регионах. Сильнее всего цифры пошли вверх в Дагестане — плюс 16,5% или 87 рублей за литр. Следом идет Чечня с 15,2% и 86,15 рубля. Показатели на бензоколонках столицы — 72,34 рубля за литр бензина, и 80,51 рубля — за аналогичный объем «солярки».

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России расширили ограничения на продажу топлива.