В России задумались о выпуске топлива «Евро-2»

Российское правительство может разрешить производство топлива класса «Евро-2», чтобы закрыть потребности внутреннего рынка. На сегодняшний день рассматривается введение подобных мер на год, а пока дело дошло до «Евро-3».

Как сообщает «Коммерсант», нововведения дадут возможность повременить с углубленной переработкой нефти, за счет чего ежемесячная прибавка бензина и дизеля в стране составит сотни тысяч тонн. Однако для моторов современных автомобилей использование подобного горючего чревато неприятностями. Например, не только снижением характеристик, но и поломками, которые влетят в копеечку.

В случае одобрения инициативы на отечественных заправках станут предлагать топливо классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» до середины следующего лета. Содержание метанола для бензина ограничат на уровне 3%, возможны соответствующие поставки из-за рубежа.

Напомним, согласно последней версии национального технического регламента, населению должны продавать топливо класса «Евро-5», где содержится не более 10 мг серы на килограмм. Но в случае «Евро-2» допускается 500 мг, плюс увеличенный процент бензола, если говорить о бензине. У дизтоплива такого стандарта снижено цетановое число.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал, что Госдума утвердила законопроект, увеличивающий поставки топлива на заправки.