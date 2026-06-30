Российским водителям призвали выделить 2 часа на оплату парковки

В нашей стране предложили увеличить время на оплату парковки с нынешних пяти минут до двух часов. Речь идет о простом технологическом решении, которое должно облегчить жизнь автомобилистам.

Как сообщает ТАСС, автором соответствующей инициативы стал заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, временные рамки на оплату парковки необходимо расширить в обязательном порядке.

Актуальные пять минут общественник назвал смешными и заявил, что два часа — минимальная планка в том числе потому, что водители периодически сталкиваются с перебоями интернета и связи в целом. В итоге даже самые добросовестные граждане не могут заплатить вовремя при всем желании.

В случае одобрения предлагаемых корректировок в парковочный регламент ничего страшного не случится, подчеркнул г-н Гриб.

Напомним, сейчас на оплату парковки в Москве отводится всего пять минут. Аналогичное время предусмотрено для того, чтобы после завершения парковочной сессии водитель уехал. Если не уложиться в оговоренный интервал, дело кончится штрафом. В столице он составляет 5000 рублей для физических лиц.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в Госдуме призвали ввести новый абонемент на платную парковку.