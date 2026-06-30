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Российским водителям призвали выделить 2 часа на оплату парковки

Действующего лимита не всегда хватает из-за сбоев связи

В нашей стране предложили увеличить время на оплату парковки с нынешних пяти минут до двух часов. Речь идет о простом технологическом решении, которое должно облегчить жизнь автомобилистам.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Российским водителям призвали выделить 2 часа на оплату парковки

Как сообщает ТАСС, автором соответствующей инициативы стал заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, временные рамки на оплату парковки необходимо расширить в обязательном порядке.

Актуальные пять минут общественник назвал смешными и заявил, что два часа — минимальная планка в том числе потому, что водители периодически сталкиваются с перебоями интернета и связи в целом. В итоге даже самые добросовестные граждане не могут заплатить вовремя при всем желании.

В случае одобрения предлагаемых корректировок в парковочный регламент ничего страшного не случится, подчеркнул г-н Гриб.

Напомним, сейчас на оплату парковки в Москве отводится всего пять минут. Аналогичное время предусмотрено для того, чтобы после завершения парковочной сессии водитель уехал. Если не уложиться в оговоренный интервал, дело кончится штрафом. В столице он составляет 5000 рублей для физических лиц.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в Госдуме призвали ввести новый абонемент на платную парковку.

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