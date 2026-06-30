Российским водителям призвали выделить 2 часа на оплату парковки

Как сообщает ТАСС, автором соответствующей инициативы стал заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, временные рамки на оплату парковки необходимо расширить в обязательном порядке.
Актуальные пять минут общественник назвал смешными и заявил, что два часа — минимальная планка в том числе потому, что водители периодически сталкиваются с перебоями интернета и связи в целом. В итоге даже самые добросовестные граждане не могут заплатить вовремя при всем желании.
В случае одобрения предлагаемых корректировок в парковочный регламент ничего страшного не случится, подчеркнул г-н Гриб.
Напомним, сейчас на оплату парковки в Москве отводится всего пять минут. Аналогичное время предусмотрено для того, чтобы после завершения парковочной сессии водитель уехал. Если не уложиться в оговоренный интервал, дело кончится штрафом. В столице он составляет 5000 рублей для физических лиц.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в Госдуме призвали ввести новый абонемент на платную парковку.