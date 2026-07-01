Пожар потушат бензином: государство закупит недостающее топливо в Индии

Одним из возможных механизмов решения топливного дефицита, возникшего по всей России, станут поставки горючего из Индии: решение, несомненно, временное, но в тандеме с экспортом с белорусских НПЗ, поможет залатать дыру, образовавшуюся на российских АЗС. Почему именно Индия, совсем неблизкая, и как аукнется такой экспорт на ценах? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Итак, проблема с бензином зафиксирована: удары по НПЗ, сельскохозяйственный и туристический сезон, а также, что намного труднее к восстановлению, феноменальная истерика у отечественных автомобилистов привели к дефициту. АЗС просто не успевают наполнять терминалы, а накал страстей у конечного потребителя — нарастает.

Ведь каждая закрытая заправка и каждый пустой пистолет — повод для криков в социальных сетях, которые еще сильнее разгоняют истерию. Замкнутый круг? Да. И его следует оперативно разрубить. Чем, собственно говоря, и заняты сейчас власти всех уровней, вплоть до самого высокого.

Так, уже открыты государственные хранилища, а работы по восстановлению заводов идут, надо полагать, круглосуточно: заявленная выработка за июль будет выше, чем за июнь. Однако этих «аргументов» недостаточно, поэтому к белорусскому маршруту добавляется довольно экзотический — индийский. Почему, собственно говоря, Индия?

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Как видится, у этого решения есть два краеугольных камня: с индусами установлены довольно крепкие взаимоотношения как на бизнес-уровне, том самом, нефтегазовом, так и на государственном, с премьером Нарендрой Моди. Следовательно, переговоры были проще, чем с другими.

Кроме того, о чем регулярно забывается, у России есть феноменальный профицит в торговых отношениях с Индией: у нас образовались большие запасы рупий, которые и были брошены на «тушение пожара».

Отсюда, кстати, следует и ответ на второй вопрос — а что будет с ценами? Переплату возьмет на себя государство, которое, как уже заявлено, компенсирует нефтяным компаниям и разницу в цене, и затраты на логистику.

Так что, как видится, такой маневр позволит в сжатые сроки компенсировать выбывшие мощности без очередного удара по кошельку автовладельца. Дальше будут запущены и, надеюсь, должным образом защищены НПЗ, а потребность в дополнительных закупках отпадет сама собой.

Главное, что следует услышать каждому автомобилисту в последних новостных сводках — ситуация с бензином на АЗС решается на самом высоком уровне. Решается не с позиции экономии, как у нас любят, а с позиции оперативности решения. И это, пожалуй, главное. А текущие невзгоды мы, конечно, переживем. Еще бы урок из них вынести, да не на бытовом, а на государственном уровне.