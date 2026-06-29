Даешь бензин: как сегодня могут помочь в поисках горючего мобильные приложения АЗС

Топливный кризис в России изменил практическую пользу электронных сервисов, дающих информацию о наличии горючего на заправках и актуальных ценах. Сейчас простому водителю куда важнее знать, насколько далеко от него находятся АЗС с наличием горючего. Портал «АвтоВзгляд» проверил, как справляются известные специализированные приложения с надлежащим отслеживанием такой информации.

Острая нехватка топлива в розничной продаже охватила десятки регионов страны, включая Центральную Россию. Причем ситуация с наличием объемов на отдельной взятой станции может меняться очень быстро. На этом фоне практическая польза различных электронных сервисов, дающих информацию о присутствии бензина разных марок на заправках и ценах на него (включая мобильные приложения конкретных сетей АЗС) сводится к поиску самого горючего. Изыскание экономии и прочих выгод от отдельно взятых сетей отходит на второй план.

При этом по-настоящему важно иметь под рукой информацию о наличии именно конкретного горючего (на какой угодно АЗС — лишь бы расположена была не слишком далеко от дома или просто оказалась по пути следования). Ведь и некоторые средненькие модели старших поколений не заправить без неприятных последствий, например, АИ-92, если по спецификациям положен бензин с октановым числом не ниже 95. И даже небольшой «долив» порой крайне не рекомендуется.

Так что, если раньше вообще не пользовался профильными сервисами, закономерно начинаешь интересоваться. Тем более — учитывая, что официальные приложения топливных сетей и универсальные агрегаторы доступны для бесплатного скачивания в известных магазинах мобильных приложений.

Фото: avtovzglyad.ru

В Google Play за считанные минуты можно найти сервисы «Нефтьмагистраль», «Роснефть», «Татнефть», Irbis, Teboil, «Заправить авто», Benzuber — заправки и топливо, а чуть набравшись терпения — обнаружить и загрузить многие другие. В RuStore за то же время удается, включая уже перечисленные. разыскать заметно больше «помощников»: АЗС «Газпромнефть», «Лукойл», «Лукойл Беларусь», «Движение», «Лукойл для бизнеса», «РН-Карт», «Солярка», «Трасса», «Яндекс Заправки» и другие. App Store также довольно быстро предложит различные приложения: и уже упомянутые, и такие как «Autogram — все для автомобиля», «Marshal Заправки АЗС и кофейня», «Дешевое топливо цены на бензин» (для iPad) и т.д.

Другой вопрос — понять, насколько эффективно мобильное приложение отдельно взятой сети в информировании о наличии топлива на конкретных бензоколонках. Для этого портал «АвтоВзгляд» провел небольшой эксперимент. В пятницу утром, а затем (с разницей примерно в сутки) в субботу и в воскресенье наш корреспондент посетил две станции на одной из окраин Москвы — сетей Tamic Energy и «Лукойл», параллельно изучив соответствующие электронные сервисы этих компаний.

На первой в порядке следования станции — Tamic (Боровское ш., вл. 17) — изначально были в наличии 95-й и два вида 92-го, а также солярка. Ценник смущал нескромностью: АИ-95 и дизель предлагались по 99,99 руб. за литр, АИ-92-й двух разновидностей — по 94,69 руб. и 94,99 руб. соответственно. Желающих заправиться здесь было немного.

У следующей в порядке следования АЗС — «лукойловской» (по другую сторону трассы, Боровское ш., 6А) — выстроилась очередь из машин, что было неудивительно. На табло отображалось наличие «ДТ Экто», «92 Экто», «95 Экто» и «соточки», причем по более-менее «понятным» ценам: 78,50 руб./л, 64,71 руб./л, 73,98 руб./л и 99,40 руб./л. Интересно, что на следующий день, в субботу, картина на Tamic Energy осталась прежней, зато «Лукойл» разочаровал: хотя очередь и растаяла, вместе с ней исчезли с табло все заветные надписи, кроме «ДТ Экто» за 78,50 руб/л.

Фото: avtovzglyad.ru

Развязка этой истории наступила в воскресенье: утром «Лукойл» «потух» окончательно, а на Tamic буквально в присутствии корреспондента закончились 95-й и дизтоп (продававшиеся — еще раз — по 99,99 руб.). Небольшим утешением, впрочем, стал тот факт, что в приложении «Лукойла» отображается реальная картина происходящего на отдельно взятых станциях сети. Днем в воскресенье она была печальной, но точной для заправки №77714 (к вечеру, кстати, сервис указал на появление на Боровском, 6А, «ДТ Экто» — как и прежде, по 78,50 руб.).

А вот проверить наличие горючего на расположенной неподалеку АЗС Tamic с помощью мобильного приложения, к сожалению, не получится, убедился корреспондент. Зайдя в него и выбрав интересующую станцию, пользователь, к своей радости, узнает, что она работает круглосуточно, и что по всем интересующим вопросам можно позвонить по указанному телефону, причем по единому номеру обслуживания. Но на горячей линии отвечают, что не соединяют с отдельными АЗС своей сети, не дают их контакты и не обладают информацией о наличии на них топлива. Правда, приложение любезно информирует: «Вы можете заправиться online с помощью сервиса Яндекс Заправки».

Таким образом, специализированные мобильные приложения далеко не всех сетей дают возможность оперативно узнавать о наличии на них топлива как такового, не говоря уже о ценах на отдельных АЗС и действующих на них ограничениях. А ведь это может оказаться критично, если нужно заправиться во что бы то ни стало «именно здесь», поскольку приложения других сетей, старательно отслеживающих реальную картину, уныло показывают пустоту.

Поэтому неплохо также иметь на мобильном устройстве универсальные агрегаторы вроде вышеупомянутых «Заправить авто» и «Яндекс Заправки — АЗС на карте», а также отслеживать ситуацию на интерактивной карте Fuel Detector (впрочем, и эти ресурсы не гарантируют на 100% точности информации и оперативности ее обновления).

Фото: avtovzglyad.ru

Кстати, буквально на днях в двух регионах России заработали специализированные сервисы с аналогичным функционалом местного масштаба. На геопортале Калужской области появился специальный сервис «Мониторинг наличия топлива на АЗС», предоставляющий данные о положении на любой заправке этого соседствующего с Подмосковьем и Москвой региона. Также за наличием горючего теперь есть возможность следить и в Костромской области.

Итак, в условиях текущего кризиса основная ценность специализированных мобильных приложений сетей АЗС сместилась с удобства оплаты и экономии на информирование о наличии топлива. Параллельно работают электронные сервисы в виде интерактивных карт отдельных регионов.

Сегодня, планируя поездку на автомобиле, лучше использовать все доступные инструменты: проверять информацию в приложениях, следить за региональными новостями и быть готовым к тому, что даже при наличии данных на карте реальная ситуация на АЗС может отличаться.