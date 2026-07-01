На российских платных автодорогах выявили более 700 нарушений

За первую половину 2026 году на скоростных магистралях «Автодора» выявили более 700 административных нарушений. Этому поспособствовала и сама госкомпания, и Ространснадзор при участии региональных подразделений ГИБДД.

Почти три сотни из них связаны с неоплаченным проездом

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу «Автодора», с начала 2026-го пользователям платных дорог вынесли 660 тысяч постановлений. Для сравнения: в прошлом году дело ограничилось 1,3 млн. В частности, 280 раз водители не оплатили проезд, 23 — выехали на трассу с грязными госномерами, около 500 — со скрытыми регзнаками.

Кстати говоря, с 2024 по 2025 год доля проездов по сети дорог «Автодора» со скрытыми или нечитаемыми госномерами сократилась на 45%. Позитивная динамика объясняется просто: за подобные «фокусы» ввели лишение «прав» на срок до полутора лет. Однако к прошлому году в конце минувшей весны статистика улучшилась всего на процент.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России предложили строить только платные дороги. Некоторые эксперты одобрили идею с учетом ограниченного бюджета.